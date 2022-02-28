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ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة غدًا.. أتربة عالقة وتسجل في القاهرة 24 للعظمى

تصل درجات الحرارة فى الاسكندرية 22 للعظمى
عصام عميرة 3:00 م, الأثنين, 28 فبراير 22 3:00 م, الأثنين, 28 فبراير 22

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا مفاجئًا فى درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المدن، وتسجل فى القاهرة 24 للعظمى، ليسود طقس مشمس نهارا وأتربة عالقة، وتسجل على بني سويف 26 للعظمي.

الطقس في القاهرة غدا

وذكرت الأرصاد الجوية، أن مدن القاهرة والوجة البحري تشهد طقسا دافئا نهارا، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، ودافئ على مدن الصعيد.

وتابعت أن جميع المدن والمحافظات تشهد طقسا شديد البرودة ليلاً، ليسود طقس غائم جزئيا.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 24 للعظمي و 12 للصغرى، والإسكندرية 22 للعظمى و 12 للصغرى، وطنطا 23 للعظمى و12 للصغرى، ودمنهور 23 للعظمى و12 للصغرى.

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درجات الحرارة غدا فى مرسى مطروح

وتبلغ درجات الحرارة غدا في مرسى مطروح 21 للعظمى و12 للصغرى، والسلوم 21 للعظمى و11 للصغرى، وشبين الكوم 24 للعظمى و12 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في بورسعيد 22 للعظمى و12 للصغرى، ودمياط 21 للعظمى و11 للصغرى، والمنصورة 23 للعظمى و11 للصغرى، والإسماعيلية 25 للعظمى و12 للصغرى.

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وذكرت الأرصاد ان درجة الحرارة غدا في رفح 22 للعظمى و 9 للصغرى، وراس سدر 24 للعظمى و12 للصغرى، ونخل 22 للعظمى و4 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى طابا 23 للعظمى و 13 للصغرى، وكاترين 23 للعظمى و 3 للصغرى، والطور 23 للعظمى و11 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتسجل درجة الحرارة في شرم الشيخ 26 للعظمى و15 للصغرى، والغردقة 26 للعظمى و14 للصغرى، ومرسى علم 26 للعظمى و 14 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في الفيوم 25 للعظمى و10 للصغرى، وبني سويف 26 للعظمى و10 للصغري، والمنيا 26 للعظمى و8 للصغرى.

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وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في أسيوط 27 للعظمى و8 للصغرى، وسوهاج 27 للعظمى و9 للصغرى، وقنا 28 للعظمى و10 للصغرى، والأقصر 30 للعظمى و10 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة في أسوان 31 للعظمى و12 للصغرى، والوادي الجديد 28 للعظمى و8 للصغرى، وحلايب 24 للعظمى و13 للصغرى، وشلاتين 27 للعظمى و12 للصغرى.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المحافظات والمدن:

درجات الحرارة غدا
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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