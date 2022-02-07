ارتفاع مفاجئ فى درجات الحرارة غدا.. و«العظمى» بالقاهرة تسجل 22 وأسوان 26

تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاعًا مفاجئًا فى درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المدن، وتسجل فى القاهرة 22 للعظمى، وأسوان 26 للعظمى والوادي الجديد 24 للعظمى، ليسود طقس مشمس على المدن ومائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة غدا في القاهرة تسجل 22 للعظمى و11 للصغرى، وشبين الكوم 22 للعظمي و11 للصغري، ودمنهور 21 للعظمي و 12 للصغرى، وسيوة 22 للعظمى و9 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 21 للعظمي و 11 للصغري، وطنطا 21 للعظمي و 11 للصغري، وبلطيم 22 للعظمي و 11 للصغري.

درجات الحرارة غدا

كما تسجل درجات الحرارة غدا فى مرسي مطروح 22 للعظمي و 10 للصغري، وبورسعيد 22 للعظمي و 12 للصغري، والمنصورة 21 للعظمي و 12 للصغري، والاسماعيلية 23 للعظمي و 10 للصغري، وطابا 21 للعظمي و 13 للصغري، والغردقة 23 للعظمي و 13 للصغري.

درجة الحرارة غدا فى العريش

وتابعت الأرصاد ان درجة الحرارة غدا فى العريش 22 للعظمي و 11 للصغري، ورفح 21 للعمي و 10 للصغري، ونويبع 23 للعظمي و 15 للصغري، والطور 22 للعظمي و 10 للصغري، ومرسي علم 23 للعظمي و 12 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بني سويف 22 للعظمي و 8 للصغري، والمنيا 22 للمعظمي و 6 للصغري، واسيوط 23 للعظمي و 7 للصغري، وسوهاج 23 للعظمي و 8 للصغري، وقنا 25 للعظمي و 8 للصغري.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا على الاقصر 26 للعظمي و 8 للصغري، واسوان 26 للعظمي و 9 للصغري، وادفو 25 للعظمي و 9 للصغري، والوادي الجديد 24 للعظمي و 7 للصغري.

كما تشهد جميع الانحاء طقس شديد البرودة ليلا على جميع المدن والمحافظات، تصل الى حد الصقيع على السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ارتفاع الحرارة خلال 48 ساعة

وتميل درجات الحرارة نحو الارتفاع التدريجي خلال 48 ساعة القادمة، إذ تسجل القاهرة 22 درجة وتظل الأجواء شديدة البرودة ليلا تصل الي حد الصقيع علي وسط سيناء وشمال الصعيد.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا فى جميع المحافظات والمدن :