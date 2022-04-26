ارتفاع معظم مؤشرات الأسهم الخليجية الثلاثاء مع استقرار أسعار النفط

ارتفعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في جلسة تداولات اليوم الثلاثاء الصباحية، حيث انتعشت أسعار النفط الخام بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

واستقرت أسعار النفط، وهي إحدى المحفزات الرئيسية للأسواق المالية في الخليج، بعدما هدأت المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الصين من خلال تعهد البنك المركزي بدعم الاقتصاد المتضرر من قيود فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19.”

وعلى صعيد العرض، قال محللون إن التخلص التدريجي من النفط الروسي من السوق سيستمر في دعم الأسعار.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.3 % مدعوما بمكاسب بواقع اثنين في المئة في سهم شركة التعدين العربية السعودية بعد أن وافقت هيئة سوق المال على طلب زيادة رأس مالها من خلال إصدار أسهم إضافية.

وارتفع سهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو0.2 %.

وعدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الاثنين نظرتها المستقبلية لأرامكو إلى “إيجابية” من “مستقرة”، مشيرة إلى تحرك مماثل بشأن التصنيف السيادي للبلاد.

وفي قطر، ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.5 %، مع صعود سهم البنك التجاري اثنين في المئة.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.8 % مدعوما بارتفاع يبلغ 2.1 % في سهم الشركة العالمية القابضة.

لكن المؤشر الرئيسي في دبي لم يشهد تغيرا يذكر، حيث قاومت المكاسب في القطاع المالي الانخفاض في أسهم الاتصالات والأسهم الصناعية.