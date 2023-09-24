ارتفاع معدل تردد السفن بميناء الإسكندرية خلال أغسطس الماضي بنسبة 16%

كشفت إحصائيات ميناء الإسكندرية زيادة كبيرة في أغلب أنواع السفن خلال شهر أغسطس 2023 بالمقارنة بشهر أغسطس 2022، حيث بلغت أعداد السفن 400 سفينة بزيادة قدرها 55 سفينة عن الشهر المثيل من العام السابق بنسبة زيادة 15.9% تقريباً.

وحسب هيئة ميناء الإسكندرية، فقد تصدرت سفن البضائع العامة طليعة سفن البضائع التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال شهر أغسطس 2023 مقارنة بشهر أغسطس 2022 والتي حققت نسبة زيادة بلغت 33% بفارق 32 سفينة بضائع عن الشهر المثيل من العام الماضي.

وفي ذات السياق فقد شهدت سفن الحاويات تزايدا أيضاً بفارق 35 سفينة إضافية خلال شهر أغسطس من العام الجاري مقارنة بالشهر المثيل من العام السابق بنسبة زيادة بلغ 32%.

وقد ارتفعت نسبة تردد العبارات بواقع 14.2% خلال شهر أغسطس 2023 مقارنة بالشهر المثيل من العام السابق.

كما شهدت سفن الصب السائل بدورها زيادة كبيرة خلال شهر أغسطس 2023 مقارنة بشهر أغسطس 2022 بواقع 2 سفينة إضافية محملة بالسلع الإستراتيجية السائلة الهامة مثل المواد البترولية محققة بذلك نسبة زيادة تجاوزت 5%.

تأتي هذه الزيادات في حركة الملاحة في ظل تعليمات اللواء بحري / نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة ـ بتحقيق الاحترافية في أداء الأعمال من قبل المرشدين وأطقم إدارة الحركة والإرشاد والقطر بالميناء وكذا اتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجية المتقدمة لسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء.