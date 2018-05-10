استثمار

ارتفاع معدل التضخم الشهرى 1.5% خلال إبريل

المال - خاصبلغ الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية 273.9 لشهـر أبريل 2018، مسجلاً ارتفاعاً قدره 1.5% عـن شهر مارس 2018. وترجع أسباب هذا الارتفاع إلى صعود أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 6.2%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.7%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.6% مجموعة الأسما