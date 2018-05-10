ارتفاع معدل التضخم الشهرى 1.5% خلال إبريل

المال – خاص
بلغ الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية 273.9 لشهـر أبريل 2018، مسجلاً ارتفاعاً قدره 1.5% عـن شهر مارس 2018.
وترجع أسباب هذا الارتفاع إلى صعود أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 6.2%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.7%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.6% مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.8%، ومجموعة البن والشاى والكاكاو بنسبة 1.4%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.3%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.5%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة – 0.4%، ومجموعة الفاكهة بنسبة – 0.8%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.9%، ومجموعة الثقافة والترفية بنسبة 1.5%.
وبلغ معدل التضخم السنوى 12.9% لشهر إبريل 2018 مقابل 32.9% لنفس الشهر من العام السابق.