ارتفاع معدل البطالة في مصر 7,1٪ خلال الربع الثالث من عام 2023

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق 15 / 11 /2023 نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو – سبتمبر) لعام 2023، حيث بلغ معدل البطالة 7,1٪ من إجمالي قـــوة العمـــل بارتفاع 0,1٪ عن الربع السابق.

أولاً: قوة العـــــمل (وتشمل المشتغلون والمتعطلون):

31,956 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الثالث لعام 2023

سجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل 31,956 مليون فرد مقابل 30,969 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 3.2٪ وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13,928 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 18.028 مليون فرد, أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 26.103مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5,853 مليون فرد .

ويرجع سبب ذلك الارتفاع الي ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (893) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق و ارتفاع المتعطلين بمقدار (94) ألف متعطل مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار (987) ألف فرد.

ثانيا : المتعــــــــــطلون: سجل عدد المتعطلين 2,263 مليون متعطل بنسبة 7,1٪ من إجمالي قوة العمل (1,254مليون ذكور ،1.009 مليون إناث) مقــابـل 2,169 مليون متعطل عن الربع السابق بارتفاع قـدره (94) ألف متعطل بنسبة 4,3 ٪، وبارتفاع قــدره )13( ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0,6٪ المتعطلون طبقاً للنوع : 4,8٪ معـدل البطالة بين الذكور ، 17,2٪ بين الإناث خلال الربع الثالث لعام 2023 • بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 4.8٪ من إجمالي الذكور في قوة العمل في كلا من الربع الحالي والسابق من عام 2023 مقابل 5.2٪ في الربع المماثل من العام السابق .

• بلغ معدل البطالة بين الإناث 17.2٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل في الربع الحالي ، بينما كان 17.3٪ في الربع السابق مقابل 19.1 ٪ في الربع المماثل من العام السابق .

المتعطلون طبقا لفئات السن:

بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 – 19سنة ) خلال الربع الحالي 8.9٪ مقابل 6.5 ٪ في الربع السابق من أجمالي المتعطلين. 8.9٪ لإجمالي الفئة العمرية ( 15- 19 سنة) حيث بلغت( 12.4٪ للذكور ، 4.5 ٪ للإناث) مقابل 6.5٪ في الربع السابق (الذكور 8.9٪و الإناث 3.3٪) .

• 29.0٪ لإجمالي الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة) حيث بلغت ( 27.7 ٪ للذكور ، 30.7 ٪ للإناث) مقابل 26.9٪ في الربع السابق( الذكور26.7٪ و الإناث 27.1٪) .

• 26.4٪لإجمالى الفئة العمـرية ( 25- 29 سنة)حيث بلغت ( 24.0٪ للذكور، 29.4٪ للإناث) مقابل 28.4٪ فى الربع السابق ( الذكور 24.9٪ و الإناث 33.0٪) .

• 35.7 ٪ من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية ( 30 – 64 سنة) حيث بلغت ( 36.0٪ للذكور 35.5٪ للإناث) خلال الربع الحالي مقابل 38.2٪ خلال الربع السابق حيث بلغت ( 39.5 ٪ للذكور ، 36.6 ٪ للإناث).

المتعطلون طبقاً لمحل الإقامة ( للحضر و الريف ) :

9.7٪ معـــدل البطالة في الحـضر مقــابل 5.1٪ في الريــف خلال الربع الثالث لعام 2023 • بلغ معدل البطالة في الحضر 9.7٪ من إجمالي قوة العمل فى الحضر، بينما كان 10.1٪ فـــي الربــع السابق مقابل 10.8٪ في الربع المماثل من العام السابق.

• معدل البطالة في الريف يصل إلى 5.1٪ من إجمالي قوة العمل في الريف ، بينما كان 4.6٪ في الربع السابق مقابل 4.7 ٪ في الربــع المماثل من العام السابق.

المتعطلون طبقا للحالة التعليمية :

82.4٪ من إجمالي المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الثالث لعام 2023 نسبة المتعطلين من حملة ( الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) تصل إلى 82.4٪ في الربع الحالي مقابل 84.1 ٪ في الربع السابق من اجمالي المتعطلين وفي الربع الحالي موزعة كالاتي :

• 38.4٪ من الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 35.7٪ بالربع السابق و 40.0٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

• 44.0٪ من حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 48.4٪ بالـربع السابق بينما كان 44.9٪ في الربع المماثل من العام السابق.

ثالثا :المشتــــــغلون:

29.693 مليون مشتغل خلال الربع الثالث لعام 2023

بلغ عـدد المشتغلين 29.693 مليون فرد بينما كان 28.800 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 3.1٪ وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 12.580 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 17.113مليون مشتغل .

المشتغلون طبقاً للحالة العملية:

71.9 % نســـــبة المشـــتغلين بأجر نقدي خلال الربع الثالث لعام2023

• بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي21.352مليون مشتغل ( 18.148 مليون ذكور ، 3.204مليون إناث) بنسبة 71.9٪ من إجمالـــــي المشتغلين بينما كان 72.8٪ في الربع السابق ،مقابل 74.4٪ في الربع المماثل من العام السابق .

بلغ عدد المشتغلين أصحـــاب الأعمـــــال 960 ألف مشتغل ( 914 ألف مشتغل ذكور ، 46 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 3.2٪ من إجمالــي المشتغلين بينما كان 3.0٪ في الربع السابق مقــابل 3.0٪ فى الربع المماثل من العام السابق .

• بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5.725 مليون مشتغل (5.085مليون مشتغل ذكور ، 640 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 19.3٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 19.1٪ في الربع السابق مقابل 18.6٪ في الربع المماثل من العام السابق.

• بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال – مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1.656 مليون مشتغل (703 ألف مشتغل ذكور ، 953 ألف مشتغلة إناث ) بنسبة 5.6 ٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 5,1٪ في الربع السابق مقابل 4.0 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

رابعاً :المساهمة في النشاط الاقتصادي: 44,6٪ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث لعام

• بلغ معـــدل المســـــاهمة فــي النشاط الاقتصادي 44.6٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالي بينما كان 43.0% خلال الربع السابق مقابل 42.7% في الربع المماثل للعام السابق .

• بلغ معدل المساهمة ( الذكـور 71.2٪ مقابل 69.2٪ فى الربع السابق مقابل 69.6٪ في الربع المماثل من العام السابق ، الإنــاث 16.7٪ بينما كان 15.5٪ في الربع السابق مقابل 14.3 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق) .

• بلغ معـــدل المساهمـة ( في الحضر 44.1٪ ، في الريف 45.0٪) بينما كان ( في الحضر 41,9٪، 43.8٪ في الريف) في الربع السابق ، مقابل ( في الحضر 42.7 ٪ ، في الريف 42.7 ٪) في الربع المماثل من العام السابق .

• سجلت الفئة العمرية (40 – 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث بلغت 60.4٪ .

أهم الأنشطة الاقتصادية التي تحول اليها أكبر عدد من المشتغلين:

• نشاط تجارة الجملة و التجزئة (505) ألف مشتغل عن الربع السابق .

• نشاط الصناعات التحويلية (170) ألف مشتغل عن الربع السابق .

• نشاط التشييد و البناء (134) ألف مشتغل عن الربع السابق .

• نشاط الصحة و أنشطة العمل الاجتماعي (90) ألف مشتغل عن الربع السابق.

• نشاط الغذاء و الإقامة (73) ألف مشتغل عن الربع السابق .

التوزيع النسبي للمشتغلين طبقا ًلأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثالث لعام 2023 1. حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5.276مليون مشتغـــل ( 4.344 مليون ذكور ، 932ألف إناث) بنسبة 17.8٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.