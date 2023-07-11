ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى 4.0% خلال الربع الثاني

زاد معدل البطالة في بريطانيا إلى 4.0% خلال الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي، وأيضا، وهو ما يعد أسوأ من توقعات الأسواق بأن يسجل 3.8%، بعدما استقرت البطالة في بريطانيا عند 3.8% في الربع الأول من 2023، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

وبناء عليه، ارتفع عدد طلبات إعانات البطالة الجديدة في بريطانيا بما يعادل 25.7 ألف طلب خلال شهر يونيو، بما جاء أسوأ من التوقعات التي أشارت لتسجيله ارتفاعا بحوالي 20.5 ألف طلب فقط، بعدما كان قد تراجع بمقدار 13.6 ألف طلب خلال شهر مايو الماضي.

ويمكن القول، أن ارتفاع نسبة البطالة في بريطانيا يعد سلبيا بالنسبة لتحركات الجنيه الإسترليني بسوق العملات، لما يعبر عنه من صحة للاقتصاد في بريطانيا، لأن إنفاق المستهلكين مرتبط ارتباطا وثيقا بوضع سوق العمل.