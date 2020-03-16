ارتفاع معدلات نمو تأمينات الحياة فى السوق إلى 26.3% خلال 2018/ 2019 (جراف)

وشهد عام 2010/2011 انخفاض معدل نمو تأمينات الحياة فى السوق إلى 10.9% حيث بلغ حجم الأقساط 3.9 مليار جنيه وفى عام 2011/2012 عاود النشاط نموه 12.1% وبلغت الأقساط 4.5 مليار جنيه .

تطور معدل نمو تأمينات الحياة فى السوق خلال العشر سنوات الماضية ليقفز من 17.6% خلال العام المالى 2009/2010 إلى 26.3% خلال العام المالى 2018/2019.

وارتفع حجم الأقساط المباشرة فى شركات التأمين على الحياة من 3.6 مليار جنيه عام 2009/2010 إلى 15.3 مليار جنيه فى 2018/2019.

وشهد عام 2010/2011 انخفاض معدل نمو التأمين على الحياة إلى 10.9% حيث بلغ حجم الأقساط 3.9 مليار جنيه ، وفى عام 2011/2012 عاود النشاط نموه 12.1% وبلغت الأقساط 4.5 مليار جنيه .

معدل نمو تأمينات الحياة يرتفع إلى 17.5% خلال 2012/2013

وارتفع معدل نمو تأمينات الحياة فى السوق إلى 17.5% خلال العام المالى 2012/2013 وبلغ حجم الأقساط 5.3 مليار جنيه.

وواصل القطاع معدلات نموه الكبيرة ووصل لمعدل 16.8 % فى العام المالى 2013/2014 حيث بلغت الأقساط المباشرة فى تأمين الحياة 6.2 مليار جنيه، ثم قفز معدل النمو إلى 19.3% فى عام 2014/2015 وبلغ حجم الأقساط 7.3 مليار جنيه.

وتراجع معدل نمو أقساط التأمين على الحياة إلى 13.4% خلال العام المالى 2015/2016 وبلغ حجم الأقساط 8.3 مليار جنيه ، ثم قفز معدل نمو النشاط إلى 21.9% خلال العام المالى 2016/2017 بعد تعويم الجنيه المصرى بقرار من البنك المركزى فى 3 نوفمبر 2016.

وقام كثير من العملاء بتعديل مبالغ التأمين الخاصة بوثائق التأمين على الحياة لتتناسب مع معدلات التضخم، ومع انخفاض القيمة الشرائية للجنيه وبلغ حجم أقساط الحياة 10.1 مليار جنيه.

15.3 مليار جنيه أقساط الحياة فى 2018/2019

وبلغ معدل نمو تأمينات الحياة فى السوق 19.5% خلال العام المالى 2017/2018 وبلغت أقساط الحياة 12.1 مليار جنيه ، ثم قفز معدل النمو بالنشاط مرة أخرى ليبلغ 26.3% خلال العام المالى 2018/2019 وهو أعلى معدل نمو فى تاريخ نشاط التأمين على الحياة حيث بلغ حجم الأقساط 15.3 مليار جنيه، وذلك فى ظل ارتفاع مستوى الوعى التأمينى لدى العملاء والمواطنين فى المجتمع.

الجراف التالى يوضح تطور معدل نمو الأقساط المباشرة فى نشاط التأمين على الحياة خلال عشر سنوات فى السوق المصرى (النسبة مئوية %).