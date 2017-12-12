ارتفاع معدلات تجميع جيلى وهيونداى فى 2018

شريف عيسى: كشف الدكتور رءوف غبور، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جى بى أوتو»، وكلاء «هيونداى» و«مازدا» و«جيلى»، والعاملة على بيع وتسويق وتمويل السيارات بمختلف شرائحها سواء شاحنات أو الأتوبيسات، عن خطته لزيادة معدلات الإنتاج داخل مصانع التجميع لإنتاج كميات أك

شريف عيسى:

كشف الدكتور رءوف غبور، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جى بى أوتو»، وكلاء «هيونداى» و«مازدا» و«جيلى»، والعاملة على بيع وتسويق وتمويل السيارات بمختلف شرائحها سواء شاحنات أو الأتوبيسات، عن خطته لزيادة معدلات الإنتاج داخل مصانع التجميع لإنتاج كميات أكبر من طرازات «جيلى أميجراند7»، و«هيونداى النترا HD» مع بداية عام 2018.

وأكد لـ«المال» أن خفض معدلات التجميع المحلى لطرازات «جيلى» و«هيونداى» وتسريح بعض العمالة جاء نتيجة لقرارات البنك المركزى المتعلقة بتحرير سعر الصرف، وتداعياتها بتراجع معدلات الإقبال على الشراء سواء للسيارات المستوردة أو المجمعة محليا.

كانت سوق السيارات، قد شهد خلال الشهرين الماضيين غياباً لعدد من الطرازات، خاصة المجمعة محلياً نتيجة لتراجع معدلات الإنتاج وتزايد الطلب، مما تسبب فى استعادة ظاهرتى الأوفر برايس ” البيع بسعر أعلى من السعر الرسمى”، وقوائم الانتظار.

وكشف «غبور» عن اتجاه المجموعة لوقف خططها بضخ استثمارات جديدة فى قطاعات التجميع المحلى، أو خدمات ما بعد البيع لحين صدور مشروع قانون صناعة السيارات ومكوناتها، والاطلاع على حزمة الحوافز التى تخص صناعة السيارات.