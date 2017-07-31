ارتفاع معدلات أداء ميناء دمياط خلال 2016/2017

محمود محسن:نشرت هيئة ميناء دمياط بياناً صادراً عن الإدارة المركزية للحركة والمناطق قالت فيه أن الميناء حقق زيادة فى كل من حركة السفن وحركة البضائع خلال العام المالى الحالى (2016 - 2017) مقارنة بالعام الماضي (2015 – 2016). استقبل الميناء 2600 سفينة خلال هذا العام مقابل 2539 سفينة خلال العام

محمود محسن:

نشرت هيئة ميناء دمياط بياناً صادراً عن الإدارة المركزية للحركة والمناطق قالت فيه أن الميناء حقق زيادة فى كل من حركة السفن وحركة البضائع خلال العام المالى الحالى (2016 – 2017) مقارنة بالعام الماضي (2015 – 2016).

استقبل الميناء 2600 سفينة خلال هذا العام مقابل 2539 سفينة خلال العام الماضى بزيادة قدرها 61 سفينة بنسبة زيادة 2%. بينما بلغ وزن الحمولات الكلية للسفن خلال هذا العام 65,632 مليون طن مقابل54,474 مليون طن بزيادة قدرها 11,158 مليون طن بنسبة زيادة وصلت 20%.

وزادت أعداد الحاويات المكافئة المتداولة من 800 ألف إلى 900 ألف حاوية مكافئة بنسبة زيادة قدرها 13% خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضى، وبلغت إجمالى الحمولة من الحاويات 11,8 مليون طن مقابل 10,5 مليون طن بزيادة قدرها 1,3 مليون طن وبنسبة زيادة وصلت 12% عن العام الماضى.

وعلى صعيد الحمولات من البضائع العامه بلغت نسبة الزيادة 2%، حيث بلغ التداول 21,5 مليون طن خلال العام الحالى مقارناً بـ 21 مليون طن خلال العام الماضي.

وفى سياق متصل تراجع متوسط زمن إنتظار السفن على المخطاف الخارجى للميناء من 91 ساعة إلى 75 ساعة، وكذلك نقصت فترات مكوث السفن على الأرصفة بالميناء من 98 ساعة إلى 79 ساعة.

وبلغت إشغالات الأرصفة خلال العام الحالى نسبة 89% فى البضائع العامة مقابل 86% فى العام الماضى، وبلغت فى الحاويات نسبة 48% مقابل 46% فى العام الماضى.