نتنياهو: في غضون أسبوعين قد نجد أنفسنا مع الآلاف من المرضى المعرضين لخطر الوفاة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد المرضى بفيروس كورونا والذي وصل عددهم إلى 2369، منهم، 37 في حالة خطيرة، و54 في حالة متوسطة والباقي خفيفة وتعافى 58 من المرض، ووصلت حالات الوفاة حتى الآن خمسة أشخاص، فيما تجاوز معدل البطالة 20 ٪ ، و21000 باحث عن عمل.

نتنياهو: في غضون أسبوعين قد نجد أنفسنا مع الآلاف من المرضى المعرضين لخطر الوفاة

وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إمكانية تشديد اللوائح والقوانين، قائلا : “يتضاعف عدد المرضى كل ثلاثة أيام، وفي غضون أسبوعين ، قد نجد أنفسنا مع الآلاف من المرضى المعرضين لخطر الوفاة”.

ودعي نتنياهو زعيم حزب أزرق أبيض بيني جانتس لاجتماع من أجل تشيكل حكومة وحدة أو طوارئ.

وتابع قائلاً: “إن لم يتحسن وضع معدل الإصابات فسنتجه لفرض إغلاق كامل وشامل”، مشددا “لن يكون هناك مفر من الإغلاق الكامل”.

في ذات الصدد، حث نتنياهو الإسرائيليين للالتزام بمنازلهم، “لا تخرجوا منها، علينا أن نرى ما يحصل في العالم.. التزموا بالتعليمات”.

نتنياهو وغانتس يتفاوضان على تشكيل حكومة طوارئ وطنية

وأعلن رئيس الليكود ورئيس الأزرق الأبيض أنهما عادا إلى طاولة المفاوضات “حكومة الطوارئ الوطنية “.

من خلال بيان مشترك أرسله بنيامين نتنياهو وبيني غانتس في نفس الوقت ، أعلن الاثنان عن إجراء مفاوضات سياسية لتشكيل حكومة طوارئ وطنية.