ارتفاع مصابي فيروس كورونا في العالم إلى 305 آلاف حالة (ملف تفاعلي)

ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد COVID-19 فى جميع دول العالم، اليوم، الأحد، إلى 305 آلاف، و275 شخصًا.

فيما قدر إجمالى الوفيات بـ12 ألفًا، و942، وفقًا للبيانات والإحصائيات الصادرة عن موقع ourworldindata الإنجليزى، والذى يعرف بأنه مشروع لجمع البيانات والإحصائيات حول العالم، وتتخذ من ويلز، بالمملكة المتحدة مقرًا لها.

ويهدف المشروع إلى جمع البيانات والمعلومات عن عدد من المؤشرات التى فى مقدمتها، الفقر، والجوع، وتغير المناخ، والمخاطر الطارئة التى تتعرض لها البشرية، ما يسهل فهمها وتحليلها، والتغلب عليها.

الصين الأعلى في معدلات الإصابة وإيطاليا في الوفيات

أشار تقرير worldometers إلى تصدر الصين لقائمة دول العالم الأعلى إصابه بفيروس كورونا، بإجمالى 81 ألفًا، و54 حالة.

وقدر إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا فى الصين منذ تفشى الفيروس بداية العام الحالى، وحتى الآن 3261 شخصًا.

وأظهر worldometers تصدر إيطاليا قائمة الدول الأعلى من حيث معدل الوفيات الناجمة عن الفيروس، بإجمالى 4825 شخصًا.

وحلت إيطاليا بالمركز الثانى فى قائمة الدول الأعلى اصابة بفيروس كورونا، بعد أن بلغ عدد الإصابات 58 ألفا، و578 شخصًا.

وجاءت إسبانيا فى المركز الثالث فى القائمة بعد أن سجلت الإصابات بها، 28 ألفًا، و572 شخصًا، والوفيات 1725 حالة.

وحصدت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثالث فى القائمة، بعد تمكن كورونا من إصابه 26 ألفًا، و900 شخص، ووفيات تصل إلى 348 حالة.

أما المركز الرابع، فحصلت عليه ألمانيا بإصابات إجمالية بلغت 22 ألفًا، و364 شخصًا، ووفيات تصل إلى 84 حالة.

وحلت جمهورية إيران الإسلامية فى المركز الخامس فى قائمة الدول الأعلى إصابة بفيروس كورونا المستجد، بإصابات تصل إلى 21 ألفًا، و638 حالة.

وسجلت الوفيات الإجمالية فى ايران من الفيروس ما يقرب من 1685 حالة، وفقًا لما ورد من بيانات بموقع worldometers.

وتوضح الخريطة التفاعلية التالى عدد الإصابات والوفيات جراء الفيروس الجديد فى عدد من دول العالم:

كما يشير الجراف التفاعلى التالى إلى تطور إصابات فيروس كورونا منذ ظهوره للمرة الأولى فى العالم خلال يناير 2020 وحتى الأن:

كما يدل الجراف التفاعلى التالى على تطور الإصابات فى العالم على مدار الشهور الثلاثة الماضية:

مصر تحتل المرتبة 48 بقائمة الدول الأعلى إصابة بالفيروس

وأظهر تقرير worldometers احتلال مصر المرتبة 48 في قائمة الدول الأعلى إصابة بفيروس كورونا المستجد بإجمالى 294 حالة مصابة.

وأشار التقرير إلى ان إجمالى عدد الوفيات من الفيروس بلغت 10 حالات، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات التى تم شفاؤها بـ41 حالة.

وقال تقرير بموقع abc إن مصر سجلت أول حالة لفيورس كورونا المستجد فى الرابع عشر من فبراير الماضى.

وبحسب تصريحات الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إن الوزارة نجحت في اكتشاف اول حالة لشخص أجنبي.

الخريطة التالية توضح كيف انتقل فيروس كورونا بين دول العالم حتى وصل إلى مصر؟:

ويوضح الجراف التفاعلى التالى تطور أعداد إصابات فيروس كورونا فى مصر فى الفترة من 4 وحتى 21 مارس :