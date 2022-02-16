ارتفاع مستلزمات إنتاج المخابز السياحية والأفرنجية من 3 إلى 18%

شهدت أسعار 5 منتجات رئيسية من مدخلات إنتاج المخابز السياحية والأفرنجية، وهى الدقيق والسكر والمسلى والزبدة والزيت، ارتفاعات تراوحت من 3 إلى %18، وذلك خلال منتصف شهر فبراير الحالى 2022، مقارنة بأسعار ديسمبر الماضى 2021 التى ظلت مستقرة طوال يناير الماضى، وخلال النصف الأول من فبراير الحالى.

قال أيمن حمدى، عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى القاهرة لـ«المال»، إن سعر الدقيق الفاخر 5 نجوم ارتفع بنحو 300 جنيه دفعة واحدة، بنسبة زيادة %3 ليصل إلى 9800 جنيه بدلًا من 9500 للطن، وطن الدقيق السياحى نسبة استخراج %72 ارتفع بنحو 350 جنيهًا، ليصل إلى 8450 جنيهًا بدلًا من 8100 جنيه، بنسبة زيادة %4.

وأضاف «حمدى» أن كرتونة المسلى الصناعى 10 عبوات ارتفعت بنحو 15 جنيهًا، بنسبة زيادة %5، إذ بلغت 280 جنيهًا بدلًا من 265، وكرتونة الزبدة 10 عبوات ارتفعت بنحو 17 جنيهًا بنسبة زيادة %7، لتصل إلى 250 جنيهًا بدلًا من 233 جنيهًا.

وتابع «حمدى» أن باكتة السكر 10 كيلو ارتفعت بنحو 20 جنيهًا، لتصل إلى 130 بدلًا من 110 جنيهات، بنسبة زيادة %18، وكرتونة الزيت زنة 1 لتر قفزت 20 جنيهًا بنسبة زيادة %6.25، لتصل إلى 340 جنيهًا بدلًا من 320 جنيهًا.

وأوضح «حمدى» أن هناك ثباتًا واستقرارًا مؤقتًا فى كيلو السمسم الذى يبلغ سعره 35 جنيهًا، وكرتونة الخميرة الفورية عند سعر 400 جنيه، وكرتونة العجوة بسعر 125 جنيهًا بدلا من 100 جنيه.

ولفت إلى أن أسعار منتجات المخابز السياحية لم تشهد أى زيادات جديدة حتى الآن، مثل سعر كيلو باتون ساليه 36 جنيهًا، وكيلو بقسماط سن أو بقسماط سادة 30 جنيهًا، وكيلو البقسماط بسمسم 32 جنيهًا، وكيلو عيش سن بسعر 30 جنيهًا، كما أن سعر رغيف الفينو ثابت من 1 إلى 2 جنيه حسب الحجم.

وفى هذا السياق، قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال»، إنه تتم الرقابة على المخابز السياحية والأفرنجية، بآليات محددة، وهى إلزام المخبز بوضع لافتة توضح وزن المنتج وسعر البيع للمستهلك، مع وجود فواتير شراء مدخلات الإنتاج المختلفة عند الفحص على المخبز، إضافة إلى الشهادات الصحية والتراخيص اللازمة لتشغيل المنشآة إن كانت سياحية أو أفرنجية.

وأضاف «خليل»، أنه تتم الرقابة أيضًا على نوعية الدقيق المستخدم فى عملية إنتاج المخبوزات فى المخابز السياحية والأفرنجية، والتأكد أنه دقيق نسبة استخراج %72، وليس الدقيق المدعم %82.

يشار إلى أن عدد المخابز على مستوى الجمهورية يصل إلى 30 ألف مخبز، منها 28 ألف بلدى مدعم، ونحو 2000 سياحى وأفرنجى على مستوى الجمهورية.