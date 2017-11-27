ارتفاع مستحقات شمال القاهرة إلى 2.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

المال ـ خاص: كشف المحاسب مسعد ﺑﺸﻴﺮ، رئيس قطاعات ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ للتوزيع، عن ارتفاع مستحقات الشركة المتأخرة لدى الحكومة والمرافق وكل العملاء، إلى 2.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل نحو 2.7 مليار جنيه نهاية يوليو الماضى. وأوضح، فى تصريحات، لـ«المال»، أن مستحقات

المال ـ خاص:

كشف المحاسب مسعد ﺑﺸﻴﺮ، رئيس قطاعات ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ للتوزيع، عن ارتفاع مستحقات الشركة المتأخرة لدى الحكومة والمرافق وكل العملاء، إلى 2.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل نحو 2.7 مليار جنيه نهاية يوليو الماضى.

وأوضح، فى تصريحات، لـ«المال»، أن مستحقات الشركة لدى الحكومة تبلغ 560 مليونًا، مقابل 1.9 مليار جنيه لدى المرافق، ونحو 200 مليون لدى المحالّ والمنازل خلال شهرى ديسمبر ويناير الماضيين، فضلًا عن مستحقات أخرى لدى القطاع الخاص.

ولفت بشير إلى أن إجمالى ما قامت شركة شمال القاهرة بتسديده للشركة المصرية لنقل الكهرباء عن شهر أكتوبر الماضى، بلغ 1.150 مليار جنيه، مقابل الطاقة التى تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنقلها إلى شركة التوزيع وبيعها إليها.

وأكد أن الشركة استطاعت تحصيل نحو 31 مليون جنيه من مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة والمرافق خلال سبتمبر وأكتوبر الماضيين. وأشار إلى أن نسبة تحصيل الشركة وصلت إلى 99% خلال أكتوبر الماضى، مرجعًا الزيادة فيها إلى الحصول على نحو 10% من المستحقات المتأخرة، مقابل نسبة تحصيل بلغت 105% لشهر سبتمبر الماضى، مشيرا إلى أن الشركة استطاعت تحصيل نحو 24 مليون جنيه متأخرات عن شهر يناير، مقابل نحو 7 ملايين جنيه عن ديسمبر الماضى.

وذكر أن إجمالى التحصيل خلال يناير الماضى بلغ نحو 1.3 مليار جنيه، مقابل أكتوبر الماضى، نظرًا لارتفاع استهلاك المواطنين خلال ديسمبر، لافتًا إلى أن الجهات الحكومية لا تقوم بتسديد قيمة استهلاكها بشكل كامل.

فى سياق آخر قال بشير إن الشركة تلقت نحو 425.8 ألف طلب لتركيب عدادات كودية ومسبوقة الدفع، منذ فتح الباب لتركيب تلك العدادات خلال عام 2016، لافتًا إلى أن إجمالى ما تم تركيبه للمواطنين يتخطى 120 ألف عداد حتى منتصف يوليو الماضى.

ونوّه بأن الشركة مستمرة فى تلقّى طلبات تركيب العدادات الكودية، وأن التأخير فى تركيب العداد يرجع إلى مدة تسديد المواطنين لثمن المقايسة وقيام الموظفين المسئولين بعمل المقايسة، بالإضافة إلى قيام الشركات المصنِّعة للعدادات بتوريد العدادات لشركات التوزيع.

يُشار إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بقيام شركات الكهرباء والمياه والغاز بتركيب العدادات الكودية للمناطق المخالفة، والتى تم بناؤها على أرض زراعية أو أثرية، وغير ذلك، أو الأدوار المخالفة، كما أن تركيب العداد لا يرتب عليه أى أثر قانونى أو تقنين للوضع المخالف، وإنما جاء حفاظًا على عدم سرقة التيار الكهربائى. يُذكر أن عدد ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ يبلغ 4 ﻣﻼﻳﻴﻦ، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻰ لمناطق ﻣﺼﺮ الجديدة ومدينة ﺍﻟﺴﻼﻡ وﺍﻟﻌﺒﻮﺭ وﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ وﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ وﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ وﺷﺒﺮﺍ وﺷﺒﺮﺍ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ وﺍﻟﻘﻨﺎﻃﺮ وﺍﻟﺤﻠﻤﻴﺔ وﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ وﺍﻟﻤﺮﺝ وﺍﻟﺨﺎﻧﻜﺔ.