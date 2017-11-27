ارتفاع مستحقات شمال القاهرة إلى 2.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

المال ـ خاص:
كشف المحاسب مسعد ﺑﺸﻴﺮ، رئيس قطاعات ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ للتوزيع، عن ارتفاع مستحقات الشركة المتأخرة لدى الحكومة والمرافق وكل العملاء، إلى 2.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل نحو 2.7 مليار جنيه نهاية يوليو الماضى.
وأوضح، فى تصريحات، لـ«المال»، أن مستحقات الشركة لدى الحكومة تبلغ 560 مليونًا، مقابل 1.9 مليار جنيه لدى المرافق، ونحو 200 مليون لدى المحالّ والمنازل خلال شهرى ديسمبر ويناير الماضيين، فضلًا عن مستحقات أخرى لدى القطاع الخاص.
ولفت بشير إلى أن إجمالى ما قامت شركة شمال القاهرة بتسديده للشركة المصرية لنقل الكهرباء عن شهر أكتوبر الماضى، بلغ 1.150 مليار جنيه، مقابل الطاقة التى تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنقلها إلى شركة التوزيع وبيعها إليها.
وذكر أن إجمالى التحصيل خلال يناير الماضى بلغ نحو 1.3 مليار جنيه، مقابل أكتوبر الماضى، نظرًا لارتفاع استهلاك المواطنين خلال ديسمبر، لافتًا إلى أن الجهات الحكومية لا تقوم بتسديد قيمة استهلاكها بشكل كامل.
فى سياق آخر قال بشير إن الشركة تلقت نحو 425.8 ألف طلب لتركيب عدادات كودية ومسبوقة الدفع، منذ فتح الباب لتركيب تلك العدادات خلال عام 2016، لافتًا إلى أن إجمالى ما تم تركيبه للمواطنين يتخطى 120 ألف عداد حتى منتصف يوليو الماضى.
ونوّه بأن الشركة مستمرة فى تلقّى طلبات تركيب العدادات الكودية، وأن التأخير فى تركيب العداد يرجع إلى مدة تسديد المواطنين لثمن المقايسة وقيام الموظفين المسئولين بعمل المقايسة، بالإضافة إلى قيام الشركات المصنِّعة للعدادات بتوريد العدادات لشركات التوزيع.