ارتفاع مرتقب في أسعار كتاكيت البياض والأمهات

يترقب مربو الدواجن زيادات جديدة علي سعر الكتكوت بعد هبوط سعر العلف في تلك الفترة الإقبال على شراء الكتاكيت مرة أخرى ، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض بدلا من 1.5 و 2 جنيهين لفتره طويلة ليتخطي 4 جنيهات والساسو بدلا من 1.25 و1.5 ليتخطي الـ 3 جنيهات .

أكد أحمد رمزي الخبير التسويقي لدواجن التسمين والكتاكيت بصناعة الدواجن ، أن الفترة القادمة ستشهد ارتفاع مؤشر السوق العام للحم الأبيض والساسو بداية من اليوم حيث سجل سعر الساسو 31 جنيها في الكيلو أما الرزي أو الفيومي 36 والبلدى الحر 41 ، مؤكدا أن الارتفاع جاء نتيجة لانخفاض قلة المعروض من الدواجن لكثرة الإصابات الفيروسية بالمزارع .

كانت أسعار العلف قد تراجعت من 9000جنيه للطن إلى 8400جنيه في ظل تراجع سعر الذرة الصفراء المكون الاساسي لها من 5600إلي 5150جنيها خلال الساعات الماضية.

وكشف رمزي في تصريحات خاصة ل”المال”، أن السوق يعود مرة أخري يوم 27 و28 مايو الجاري إلي الانخفاض ويسجل 29 و 30بالكيلو الواحد كما كان في السابق ،وهو ما يعطي بارقة أمل لعودة الأسعار الي طبيعتها مرة أخري.

واختتم خبير تسويق الدواجن ، حديثه بالتأكيد على أن تلك الحركة التنشيطية للسوق العام ستجدد الدم من جديد لأصحاب القطعان و الشركات وجدود الدواجن وتهيئة السوق لتجديد دمه من جديد بعدما أقبل معظم أصحاب قطعان الأمهات والبياض من التخلص من قطعانهم لهبوط سعر الكتاكيت وغلاء سعر الذرة مما قد يؤدي في المستقبل الي كارثة ، بحدوث فجوة في دواجن التسمين بالسوق العام لفترة طويلة ومن المتوقع إن يصل حينها سعر الكتكوت 15 جنيه وسعر اللحم الابيض الي 40 جنيه علي الاقل مما يكون عبء علي المستهلك .

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة، أن سعر الدواجن مرتبط بالعلف ومكوناته مطالبا باهتمام الحكومة بزراعة محاصيل الحبوب العلفية كالذرة والصويا والعباد .

وأوضح السيد أن 70%من صناعة الدواجن تعتمد على مدخلات علفية وتعد من مكوناتها الرئيسية، مطالبا بالحفاظ على الصناعة الوطنية التي وصلت معدلات الاكتفاء الذاتي منها إلى 95%.