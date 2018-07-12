ارتفاع مرتقب فى سعر الجلود البقرى

دعاء حسنى:عقب انتشار مرض إلتهاب الجلد العقدى بقطعان الأبقار فى قرابة 5 محافظات إلى الآن على مستوى الجمهورية، رجحت غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، زيادة واردات السوق المصرية من الجلود المستوردة وارتفاع سعر جلود الأبقار المحلية، بنسب رهنتها الغرفة بحجم الخسائر المحتملة والهدر المتوقع فى الجلود لف

دعاء حسنى:

عقب انتشار مرض إلتهاب الجلد العقدى بقطعان الأبقار فى قرابة 5 محافظات إلى الآن على مستوى الجمهورية، رجحت غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، زيادة واردات السوق المصرية من الجلود المستوردة وارتفاع سعر جلود الأبقار المحلية، بنسب رهنتها الغرفة بحجم الخسائر المحتملة والهدر المتوقع فى الجلود لفقدان القطعان.

ويعد التهاب الجلد العقدى، مرضا فيروسيا معديا خطيرا يصيب الأبقار وينتقل بلدغ الحشرات، وعلامته ظهور العديد من العقد على جلد الحيوان مع التهاب فى الأوعية الليمفاوية، وانتتشر مؤخراً فى 5 محافظات هى الفيوم والمنوفية وأسيوط والمنيا والغربية، وهناك حالات اشتباه فى محافظات أخرى.

قال عادل قيراط، عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود بأتحاد الصناعات، لـ«المال»، إن أى مرض جلدى بقطعان الماشية يؤثر مباشرة على حجم المعروض من الجلود وعلى الأسعار، موضحاً أن ظهور مرض الجلد العقدى فى عدد من المحافظات له تاثيرات سلبية على الطاقات الإنتاجية للمصانع.

وأضاف أنه مع انتقال المدابغ للعمل فى مدينة الروبيكى أصبحت المدابغ بحاجة إلى زيادة فى إنتاج الجلود، نظراُ لارتفاع القدرات التشغليلة للمصانع، حيث يعمل بالروبيكى حالياً بين 20 و25 مدبغة من بين 500 مستهدف إقامتها فى تلك المنطقة، تمثل المدابغ القائمة بها حالياُ نحو %60 من حجم إنتاج الجلود فى مصر.

وأوضح أن أى أمراض جلدية للماشية ترفع نسبة الهدر فى الجلود، وهناك فعلياً بخلاف مرض الجلد العقدى الذى انتشر مؤخراً عدد من الأمراض المتوطنة فى الصعيد، تؤثر سلبا على حجم العجز فى الجلود كمرض الجدرى وهو الذى يرفع العجز فى الطبيعى لما يتراوح بين 20 و%50 فى الجلود، وانتشار مرض التهاب الجلد العقدى سيرفع من نسب الهدر تلك.

ورجح قيراط، ارتفاع واردات مصر من جلود الأبقار الفترة المقبلة، وذلك لتجنب بوار الجلد، وفقا لوصفه، وهدر نسب كبيرة منه، وتعتمد مصر على استيراد قرابة %30 من احتياجاتها من الجلود من الخارج وبخاصة من ثلاث دول هى البرازيل والأرجنتين ولبنان.

ويتراوح سعر الجلود حالياُ بين 500 و600 جنيه للقطعة من جلود الأبقار، وتعتمد %60 من صناعة الجلود فى مصر على جلود الابقار، وفقا لقيراط.

كما توقع أن تشهد أسعار الإنتاج المحلى من جلود الأبقار أرتفاعات مرتقبة الفترة المقبلة، تأثرا بوجود طلب وارتفاع نسبة الهدر فى الجلود، ورهن الارتقاعات المرتقبة بمدى سيطرة الطب البيطرى – تبع وزارة الزراعة – على انتشار المرض بين قطعان الأبقار.

كانت غرفة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، قد نفت تأثر مبيعات اللحوم وأسعارها سلباً بسبب انتشار مرض التهاب الجلد العقدى، مؤكدة أن شراء الزبائن من الأماكن الموثوق فيها هو الفيصل فى ذلك وفقاً لمحمد زهران، عضو الشعبة.

وشهدت أسعار اللحوم استقراراً عند آخر زيادات شهدتها عقب تحركات الوقود منذ شهر، ويتراوح سعرها حالياُ بين 150-160 جنيهًا للكندوز البقرى مقابل 140-150 جنيها سعرها قبل الزيادة، ويصل إلى 150 جنيهاً كيلو الضأن مقابل 140 جنيها سعر الكيلو سابقا، واللحم الجملى بين 100 – و110 جنيهات للكليو، فيما تصل أسعار اللحوم الحية إلى 58 جنيها للحم البقرى القائم البلدى المنشأ والمولد، والجاموسى 46 جنيها للكيلو القائم.