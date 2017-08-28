اقتصاد وأسواق

ارتفاع مرتقب فى أسعار الخضراوات قبل الأضحى

الخيار بـ9 جنيهات والفلفل الألوان بـ14 جنيها الصاوى أحمد شهدت أسعار الخضراوات اليوم الإثنين، استقرارا ببعض الأسواق، فى محافظة الجيزة مع توقعات بارتفاع طفيف في الأسعار بنحو 10% خلال الأيام القليلة المقبلة وفقا لتجار خضراوات في المحافظة. وأكد بعض التجار أن سعر كيلو الطماطم 6 جنيهات- الإثنين - 
28 أغسطس، 2017 28 أغسطس، 2017

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الخيار بـ9 جنيهات والفلفل الألوان بـ14 جنيها

الصاوى أحمد

شهدت أسعار الخضراوات اليوم الإثنين، استقرارا ببعض الأسواق، فى محافظة الجيزة مع توقعات بارتفاع طفيف في الأسعار بنحو 10% خلال الأيام القليلة المقبلة وفقا لتجار خضراوات في المحافظة.

وأكد بعض التجار أن سعر كيلو الطماطم 6 جنيهات- الإثنين –  والخيار صوب بـ9 جنيهات ،والبلدي بـ6 جنيهات، والباذنجان الرومي بـ4 جنيهات، والعروس الأبيض والأسود تراوح من 3 إلى 5 جنيهات، والبطاطس بـ4 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر كيلو البصل الأحمر 4 جنيهات، والأبيض تراوح من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والجزر بـ5 جنيهات، والثوم البلدي بـ20 جنيها، والصيني من 12 إلى 15 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر كيلو الفلفل الرومى 5 جنيهات، والبطاطا 4 جنيهات، والملوخية بجنيهين للرابطة، والليمون تراوح سعره من 8 إلى 12 جنيها، والكوسا بـ10 جنيهات، والبامية بـ15 جنيها، والفلفل الألوان بـ14 جنيها.
   

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