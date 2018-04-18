ارتفاع مخصصات دراسات المشروعات الاستثمارية 4 أضعاف بالموازنة الجديدة

مها أبوودنرفعت الحكومة مخصصات أبحاث ودراسات المشروعات الاستثمارية في مشروع الموازنة الجديدة 2018/2019، بنحو 4 أضعاف لتبلغ 12.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 3 مليارات جنيه في الموازنة الحالية 2017/2018.الغريب أن مصروفات إنارة الجهات الحكومية انخفضت من 4.1 مليار جنيه إلى 2.8 مليار جنيه، رغم ارتفاع أسعا

مها أبوودن

رفعت الحكومة مخصصات أبحاث ودراسات المشروعات الاستثمارية في مشروع الموازنة الجديدة 2018/2019، بنحو 4 أضعاف لتبلغ 12.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 3 مليارات جنيه في الموازنة الحالية 2017/2018.

الغريب أن مصروفات إنارة الجهات الحكومية انخفضت من 4.1 مليار جنيه إلى 2.8 مليار جنيه، رغم ارتفاع أسعار الكهرباء ونية الحكومة لإجراء تحريك آخر على أسعارها خلال العام المالي الجديد في إطار خطتها لترشيد دعم الطاقة.

ووفقًا لنسخة الموازنة التحليلية والتصنيف الإداري لها، فإن قيمة بدلات العمل انخفضت بشكل كبير في مشروع الموازنة الجديدة لتحقق 10.4 مليار جنيه مقابل 27.4 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

وثبتت قيم الإيرادات المحولة للخزانة العامة من الحسابات والصناديق الخاصة عند نحو 5 مليارات جنيه، كما كانت في مشروع موازنة العام المالي الجاري. .