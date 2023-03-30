ارتفاع محفظة التمويل العقاري لشركة «الأهلي» إلي 3 مليارات جنيه

كشفت أرقام العام المالى 2022، عن تحقيق شركة الأهلي للتمويل العقاري إحدى شركات

معدلات نمو حققتها الأهلي للتمويل العقاري عام 2022

، لمعدلات أداء غير مسبوقة محققة طفرة في حجم الأعمال وفي مستهدفات الشركة.

وقال حاتم عامر، العضو المنتدب لشركة الأهلي للتمويل العقاري، إن الشركة التي تأسست عام 2010، ارتفعت أرباحها قبل الضرائب بنسبة تقترب من حوالي 90% عن العام السابق 2021، متوقعا أن يتم توزيع أرباح نقدية حوالى ضعف ما تم توزيعه العام السابق.

وأشار عامر إلى أن إجمالي محفظة التمويل العقاري بالشركة وصلت الى 3 مليار جنيه في ديسمبر 2022 مقابل 2.5 مليار جنيه في عام 2021، مضيفا أن العام الماضي شهد ارتفاعا ملحوظا في العائد على رأس المال المدفوع للأهلي للتمويل العقاري والذي ارتفع ليصل إلى 27% مقابل 18% عن عام 2021.

ووفقا للعضو المنتدب، ارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 18 % مقابل 14 % عن عام 2021، بالإضافة إلى مضاعفة نشاط التجزئة وهو ما يعكس نجاح استراتيجية الشركة واحترافية فريق العمل والكوادر المدربة بالشركة، إضافة الى إجراءات تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتكنولوجيا المعلومات للشركة ليصبح التعامل داخل الشركة أكثر اعتمادا على الوسائل التكنولوجية الحديثة، التي تدعم استدامة هذا النجاح، وتحسين كفاءات الموظفين، بما يوفر في الوقت والمجهود ويواكب التطورات المتلاحقة في نظم العمل واعتبارات المنافسة.

وأضاف عامر أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم بشكل عام، إلا أن الأهلي للتمويل العقاري استمرت في تحقيق معدلات نمو خاصة خلال عام 2022، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي صافي المحفظة لنحو 3 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه قد تمت زيادة رأس مال الشركة ليصبح 350 مليون جنيه لتلبية القدرة على تأمين تسهيلات ائتمانية متنوعة وقيادة الأعمال بفاعلية.