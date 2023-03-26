ارتفاع محفظة الأوعية الادخارية لبنك فيصل الإسلامي إلى 123.6 مليار جنيه

ارتفعت محفظة الأوعية الادخارية والودائع الأخرى لـ

نتائج أعمال بنك فيصل الإسلامي

إلى 123.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 14 مليار عن عام 2021.

ووفقا لتقرير الجمعية العمومية، بلغ حجم المركز المالي نحو 151.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 20.6 مليار عن عام 2021.

وبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 607.5 مليون دولار، بما يعادل نحو 5.7 مليار جنيه، لتحقق إيرادات عن أنشطة البنك المختلفة قدرها 15.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4 مليار عما تحقق خلال العام الماضي بمعدل نمو 35%.

وأشار التقرير إلى أن البنك حقق صافي ربح قدره 4.5 مليارجنيه، كما بلغت الأرباح المحتجزة نحو 6.5 مليار جنيه، والاحتياطيات نحو 5.3 مليار جنيه.