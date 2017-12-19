ارتفاع محفظة الأوراق المالية للبنوك بقيمة 38 مليار جنيه

سيد بدرأعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع محفظة الأوراق المالية "الاستثمارات في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار"، 38.1 مليار جنيه، خلال سبتمبر الماضي، لتصل إلى 1.543 تريليون جنيه، مقابل 1.505 تريليون جنيه، بنهاية أغسطس السابق عليه.وبلغت الاستثمارات بالقطاع الحكومي 1.450 تريليون جنيه، و

سيد بدر

أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع محفظة الأوراق المالية “الاستثمارات في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار”، 38.1 مليار جنيه، خلال سبتمبر الماضي، لتصل إلى 1.543 تريليون جنيه، مقابل 1.505 تريليون جنيه، بنهاية أغسطس السابق عليه.

وبلغت الاستثمارات بالقطاع الحكومي 1.450 تريليون جنيه، وسجلت الاستثمارات بقطاع الأعمال العام 450 مليار جنيه، واستثمارات بقطاع الأعمال الخاص 73.3 مليار جنيه، والعالم الخارجي 19.6 مليار جنيه.

وسجلت الاستثمارات بالعملة المحلية 1.107 تريليون جنيه، أما الاستثمارات بالعملات الأجنبية سجلت 435.8 مليار جنيه.