ارتفاع محفظة الأوراق المالية بالبنوك 24 مليار جنيه خلال مايو

سيد بدرارتفعت إجمالي محفظة الأوراق المالية بالبنوك "الاستثمارات في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار"، 24.2 مليار جنيه خلال مايو، لتسجل 1.683 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 1.659 تريليون جنيه بنهاية إبريل السابق عليه.وارتفعت الاستثمارات بالعملة المحلية لتسجل 1.227 تريليون جنيه، بنهاية ماي

سيد بدر

ارتفعت إجمالي محفظة الأوراق المالية بالبنوك “الاستثمارات في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار”، 24.2 مليار جنيه خلال مايو، لتسجل 1.683 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 1.659 تريليون جنيه بنهاية إبريل السابق عليه.

وارتفعت الاستثمارات بالعملة المحلية لتسجل 1.227 تريليون جنيه، بنهاية مايو، مقابل 1.207 تريليون جنيه بنهاية إبريل.

كما ارتفعت الاستثمارات بالعملات الأجنبية إلى 456.4 مليار جنيه بنهاية مايو، مقابل 452.3 مليار بنهاية إبريل.

وتتركز نسبة 94% تقريبًا من هذه الاستثمارات في القطاع الحكومي بقيمة 1.586 تريليون جنيه.