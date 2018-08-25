ارتفاع مبیعات هیونداى العالمیة 3 %حتى نهایة یولیو

شریف عیسى:ارتفعت مبیعات هیونداي موتورز العالمیة 3 %خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري لتسجل 58,2 ملیون سیارة، مقابل 51,2 ملیون وحدة تم بیعها خلال نفس الفترة من العام الماضى.وقفزت مبیعات كوریا من العلامة التجاریة هیونداى 6.2 %خلال تلك الفترة بإجمالى 7,414 ألف سیارة، مقابل 4,404 أل

شریف عیسى:

ارتفعت مبیعات هیونداي موتورز العالمیة 3 %خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري لتسجل 58,2 ملیون سیارة، مقابل 51,2 ملیون وحدة تم بیعها خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وقفزت مبیعات كوریا من العلامة التجاریة هیونداى 6.2 %خلال تلك الفترة بإجمالى 7,414 ألف سیارة، مقابل 4,404 ألف وحدة تم تسلیمها خلال 2017.

ویعود نمو مودیلات هیونداى فى السوق الكورى إلى تعاظم الطلب على الطرازات الصغیرة، والریاضیة المتعددة الاستخدامات المتوسطة الحجم.

وقال تقریر صادر عن هیونداي العالمیة أن الجیل الجدید من سنتا فى تمكن من التربع على قائمة الطرازات الأعلى مبیعا بكوریا للشهر الخامس على التوالى.

وشهدت مبیعات باقى دول العالم نموا بنسبة وصلت 3 %من طرازات الصانع الكورى لتصل إلى 17,2 ملیون سیارة على مدار الفترة من ینایر حتى یولیو، مقابل 10,2 وحدة استطاع وكلاء العلامة التجاریة بیعها خلال نفس الفترة من العام الماضى.

ویعود نمو المبیعات العالمیة إلى تزاید الطلب على مودیلات ستنا فى ، وتوسان المنتمین لفئة السیارات الریاضیة المتعددة الأغراض بالأسواق الأوروبیة والأمریكیة.