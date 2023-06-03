ارتفاع مبيعات هيونداي وكيا 16% و21% في أمريكا خلال 5 أشهر

أعلنت شركة هيونداي موتور أمريكا أن مبيعات المركبات الجديدة لهيونداي موتور في السوق الأمريكية ارتفعت بنسبة 18% من 59,432 وحدة في مايو من عام 2022 إلى 70,001 وحدة في مايو من هذا العام، بحسب وكالة يونهاب.

وارتفعت المبيعات التراكمية خلال أول 5 أشهر من هذا العام بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 325,261 وحدة.

وبلغت مبيعات التجزئة 64,070 وحدة بارتفاع 8% على أساس سنوي في مايو.

وجاء ذلك بفضل مبيعات السيارات الصديقة للبيئة. وسجلت المبيعات الشهرية للسيارات الصديقة للبيئة رقما قياسيا، بما في ذلك “ألنترا هايبرد” (ارتفاع مبيعاتها بنسبة 152%) و”سنتافي هايبرد”(ارتفاع مبيعاتها بنسبة 266%) و”توسان هايبرد” (ارتفاع مبيعاتها بنسبة 95%).

وزادت مبيعات التجزئة للسيارات الصديقة للبيئة بنسبة 93% على أساس سنوي لتصل إلى 12,097 وحدة. وهذا يمثل 19% من إجمالي مبيعات التجزئة.

وقالت شركة كيا أمريكا إن مبيعاتها بلغت 71,497 وحدة في مايو بارتفاع 23% عن نفس الفترة من العام الماضي عندما بلغت المبيعات 57,941 وحدة.

وبلغت المبيعات التراكمية لسيارات كيا في الفترة من يناير إلى مايو من هذا العام 323,838 وحدة، بارتفاع 21% عن نفس الفترة من العام الماضي عندما بلغت المبيعات التراكمية 268,198 وحدة.

وأشارت الشركة إن مبيعات مايو ثاني أكبر مبيعات شهرية على الإطلاق.

وحسب الموديلات، ارتفعت مبيعات سيارات “سيلتوس” بنسبة 171% و”ستينغر” بنسبة 102% و”كارنيفال” بنسبة 80% و”سول” بنسبة 45%.

وارتفعت مبيعات “إي في 6” الكهربائية بنسبة 7% على أساس سنوي، وبنسبة 80% على أساس شهري.