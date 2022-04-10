زادت “مرسيدس-بنز” عملاق صناعة السيارات الألمانية مبيعاتها من السيارات الكهربائية والهجينة الموصولة بالكهرباء بنسبة 37٪ لتصل إلى 67،800 وحدة في الربع الأول من العام 2022.

وزادت مبيعات طرازات EQ الكهربائية بالكامل بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 21،900 (بزيادة نسبتها 210٪).

وحققت السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء أفضل ربع لها على الإطلاق مع زيادة بنسبة 8% لتصل إلى 45،900 سيارة – على الرغم من أنها تمثل الحصة الأكبر بكثير من مبيعات السيارات الكهربية بالكامل، إلا أن النمو كان أقل بكثير بالنسبة للسيارات الهجينة الموصولة بالقابس.

وفي الفترة نفسها من العام الماضي، باعت “مرسيدس-بنز” فقط حوالي 3475 سيارة أقل من 2022 .

في المقابل، زادت الشركة المصنعة مبيعات السيارات الكهربائية بحوالي 14800 وحدة.

ومع زيادة بنسبة 210 % مقارنة بالربع الأول من عام 2021 ، نمت مرسيدس بقوة أكبر من منافستها “بي إم دبليو”.

ومع ذلك، فإن الشركة التي تتخذ من ميونيخ مقرا لها ، والتي نشرت للتو أرقام مبيعاتها للربع الأول، تتقدم من حيث القيمة المطلقة إذ قامت مجموعة “بي إم دبليو” بتسليم 35289 سيارة كهربية تعمل بالبطاريىة من بداية يناير ونهاية مارس. وهذا يمثل زيادة “فقط” بنسبة 149.2 %.

ومن المستحيل إجراء مقارنة بين السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء ، نظرا لأن “بي إم دبليو” لم تدرجها بشكل منفصل في تقريرها.

ومن حيث إجمالي المبيعات عبر جميع أنواع القيادة ، باعت شركة شتوتجارت 501600 وحدة ، أي أقل بـ 90.000 سيارة من BMW. بالإضافة إلى ذلك ، كان الانخفاض – بسبب اختناقات أشباه الموصلات – أكثر أهمية من انخفاض شركة ميونيخ بنسبة 15 %.

وقال بريتا سيجر ، عضو مجلس إدارة مجموعة “مرسيدس-بنز”: “في الربع الأول المليء بالتحديات، تمكنا من مضاعفة بطاريتنا ثلاث مرات أكثر من مبيعات السيارات الكهربائية وحققنا نتيجة ممتازة في قطاع السيارات المتميز لدينا”.

وأضافت سيجر: “إن الطلب القوي المستمر على مركباتنا الكهربائية في جميع القطاعات والأسواق يثبت أن العملاء يرغبون في سياراتنا الكهربائية والهجينة الموصولة بالكهرباء. ومع إطلاق سيارة EQS SUV الجديدة في 19 أبريل، فإننا نسرع من تحولنا بشكل أكبر “.

وسلمت “مرسيدس-بنز” حوالي 2700 ناقل بطارية كهربائي في الربع الأول من العام 2022 ، بزيادة 133 عن نفس الفترة من العام السابق. وقد تضاعف نصيب سيارات “سبرنتر” و “فيتو” عديمة الانبعاثات في أوروبا ثلاث مرات تقريبًا.

وزادت عمليات تسليم سيارة EQV بنسبة 103^ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.