ارتفاع مبيعات فولكس فاجن جروب إلى 4.6 مليون سيارة

شريف عيسى



ارتفعت مبيعات فولكس فاجن جروب -أكبر مصنع للسيارات فى العالم- خلال الشهور الخمس الأولى من العام الحالى 7.7%، مسجلة 4.6 مليون سيارة، مقابل 4.2 مليون وحدة مباعة حققتها خلال 2017.



وتمكنت المجموعة من تحقيق طفرة فى أداء مبيعاتها خلال مايو بنسبة 6.1%، بإجمالى 953.4 ألف وحدة تم تسليمها للعملاء، مقابل 898.7 ألف سيارة خلال الشهر ذاته من 2017.



واستطاعت “سيات” الأسبانية من تصدر قائمة العلامات التجارية الأكثر نموًا بقطاع الملاكى، بعدما قفزت مبيعاتها خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو إلى 238.6 ألف سيارة، بنمو 18.5% عن العام الماضى.



ويعود نمو مبيعات سيات إلى الطلب المتزايد على طرازاتها الجديدة الرياضية المتعددة الاستخدمات SUV، من أتيكا، أو أرونا.



تجدر الإشارة إلى أن مبيعات سيات فى مصر قد تمكنت على مدار الشهور الخمس الأولى من تحقيق نمو بلغ 15%، وفقاً لتصريحات سابقة أدلت بها نهى المليجى، مدير قطاع سيات بشركة كيان للتجارة والاستثمار، الوكيل الحصرى للعلامة التجارية فى مصر.



وحققت “فولكس فاجن” للسيارات الملاكى نمواً فى أداء مبيعات على مدار تلك الفترة بـ 6.7%، بإجمالى 2.6 مليون سيارة، مقارنه بمعدلات البيع خلال 2017، والتى بلغت 2.4 مليون وحدة.



واستطاعت العلامة الألمانية الفاخرة “أودى” من مواصلة نمو مبيعاتها لتصل إلى 785.3 ألف سيارة، بمعدل نمو 6.4%، وتمكنت سكودا من تحقيق دفعة فى معدلات البيع والتسليم بـ 11.7%، بإجمالى 536.2 ألف سيارة خلال تلك الفترة.



وعن “بورش”، فحققت نمواً فى مبيعاتها على مدار الشهور الخمس الأولى من العام بـ 5.1%، بإجمالى 109.3 ألف سيارة، مقارنة بمعدلات العام الماضى والتى بلغت 104 ألف وحدة.



واستطاعت MAN لوسائل النقل من شاحنات واتوبيسات من تحقيق طفرة كبيرة فى مبيعاتها بنمو بلغ 23.9%، بإجمالى 53.2 ألف وحدة، مقابل 43 ألف شاحنة وأتوبيس تم بيعها خلال العام الماضى.



وتمكنت سكانيا من تعزيز مكانتها فى الأسواق العالمية بعدما تمكنت من تسليم 38 ألف وحدة، بمعدل نمو 7.6% عن العام الماضى، ونمت مبيعات فولكس فاجن للسيارات التجارية بمعدلات أقل مقارنة بسكانيا، وMAN بنسبة 2.3%، بإجمالى 209.6 ألف وحدة.



وعن أداء المجموعة بالأسواق العالمية، استطاعت المجموعة من زيادة مبيعاتها بالدول الأوربية إلى 1.9 مليون سيارة خلال فترة الشهور الخمس الأولى من العام بنمو قدره 5.5%، فيما زادت مبيعاتها بأمريكا الشمالية بـ 1.7%، بإجمالى 383.9 ألف وحدة.



واستطاعت فولكس فاجن جروب من تحقيق طفرة فى مبيعاتها بأمريكا الجنوبية بمعدل بلغ 13.5%، بإجمالى 232.2 ألف سيارة، واستطاعت الدول الأسيوية من زيادة معدلات البيع لها بـ 11.3%، بإجمالى 1.8 سيارة.



وتعد الصين أكبر سوق لبيع علامات فولكس فاجن العالمية اذ استطاعت على مدار الشهور الخمسة الأولى من العام من بيع 1.7 مليون سيارة، بمعدل نمو 11.6%، عن العام الماضى والتى بلغت مبيعاته 1.5 مليون سيارة.



وحققت المجموعة نمواً فى مبيعات بالسوق الألمانية، بصفتها دولة المنشأ للعديد من العلامات التجارية التابعة لفولكس فاجن، 4.5%، بإجمالى 579.1 ألف وحدة.



أما بالولايات المتحدة الأمريكية، فقزت مبيعات المجموعة بها بـ 6.8%، بإجمالى 258.3 ألف سيارة، مقارنه مبيعات العام الماضى والتى قدرت بـ 241.8 ألف وحدة.