ارتفاع مبيعات فولكسفاجن في أمريكا خلال مارس

د ب أأعلنت مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية أكبر منتج سيارات في العالم، اليوم، زيادة مبيعاتها من السيارات في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي، بفضل زيادة مبيعات السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) بنسبة 17.8% مقارنة بالشهر السابق.وبلغت مبيعات فولكسفاجن في السوق الأمري

د ب أ

أعلنت مجموعة “فولكسفاجن” الألمانية أكبر منتج سيارات في العالم، اليوم، زيادة مبيعاتها من السيارات في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي، بفضل زيادة مبيعات السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) بنسبة 17.8% مقارنة بالشهر السابق.

وبلغت مبيعات فولكسفاجن في السوق الأمريكية خلال الشهر الماضي 32548 سيارة بزيادة نسبتها 10% عن الشهر نفسه من العام الماضي، حيث ذكرت الشركة الموجود مقرها في “فولفسبورج” بألمانيا إن سيارتيها “تيجوان” و”أطلس” سجلتا مبيعات جيدة خلال الشهر الماضي.

في الوقت نفسه أعلنت شركة “بورشه كارز نورث أمريكا” الفرع الأمريكي لشركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية “بورشه” اليوم الثلاثاء زيادة مبيعاتها في السوق الأمريكية خلال مارس الماضي بنسبة 6.2% سنويا إلى 4756 سيارة.

وزادت مبيعات الشركة التابعة لمجموعة “فولكسفاجن” خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 9.7% سنويا إلى 13954 سيارة، بفضل المبيعات القياسية في يناير وفبراير الماضيين.