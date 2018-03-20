ارتفاع مبيعات فرنا التاكسي إلى 191 سيارة

المال ـ خاص:بلغت مبيعات السيارة هيونداي فرنا ضمن مشروع التاكسي إلى 191 وحدة خلال يناير 2018 مقابل سيارة واحدة خلال يناير من العام الماضي؛ في الوقت الذي لم تسجل هيونداي إتش دي مبيعات ضمن المشروع.وتعتبر مبيعات فرنا بمشروع التاكسي خلال يناير الماضي الأعلى منذ سبتمبر 2016 الذي بلغت مبيعاته 198 وحدة؛

المال ـ خاص:

بلغت مبيعات السيارة هيونداي فرنا ضمن مشروع التاكسي إلى 191 وحدة خلال يناير 2018 مقابل سيارة واحدة خلال يناير من العام الماضي؛ في الوقت الذي لم تسجل هيونداي إتش دي مبيعات ضمن المشروع.

وتعتبر مبيعات فرنا بمشروع التاكسي خلال يناير الماضي الأعلى منذ سبتمبر 2016 الذي بلغت مبيعاته 198 وحدة؛ في الوقت الذي لم تتجاوز المبيعات الشهرية للسيارة خلال هذه الفترة مستوى 131 وحدة.

وتشير بيانات مجلس معلومات سوق السيارات أميك إلى أن هيونداي فرنا تمكنت خلال العام الماضي من بيع 654 وحدة ضمن مشروع التاكسي فيما تمكنت “إتش دي” من تسجيل 148 وحدة؛ لتصل المبيعات الإجمالية لشركة جي بي أوتو غبور ضمن المشروع إلى 802 سيارة مقابل 1994 وحدة خلال 2016 بتراجع يصل إلى 1192 وحدة بنسبة انخفاض تقارب 60%.

يذكر أن هيونداي فرنا تعد السيارة الأكثر مبيعا ضمن سوق السيارات الملاكي وفق الأداء الخاص بالسوق عن شهر يناير 2018.