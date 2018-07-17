ارتفاع مبيعات بورش عالميًا 3% بالنصف الأول

شريف عيسىواصلت مبيعات بورش العالمية لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة، نمو مبيعاتها خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 3%، لتسجل 130 ألفًا، و598 سيارة، مقابل 126 ألفًا، و497 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضى.وحققت طراز بورش باناميرا أعلى نسبة زيادة، قدرت بـ 91%، مع بيع وتسليم 20 ألفًا، و5

شريف عيسى

واصلت مبيعات بورش العالمية لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة، نمو مبيعاتها خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 3%، لتسجل 130 ألفًا، و598 سيارة، مقابل 126 ألفًا، و497 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وحققت طراز بورش باناميرا أعلى نسبة زيادة، قدرت بـ 91%، مع بيع وتسليم 20 ألفًا، و500 وحدة، وشهد طراز “‎911” نمواً بلغ 28%، بإجمالى 21 ألفًا، و400 سيارة تم بيعها خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيه.

وتصدر الطرازات المنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV قائمة الطرازات الأكثر مبيعًا لبورش خلال النصف الأول، وتمكنت ما كان من اقتناص المركز الأول بعد تسليم 46 ألفًا، و600 سيارة، فى حين جاءت كايان فى المركز الثانى فى القائمة بإجمالى 28 ألفًا، و700 وحدة.

وقال ديتليف فون بلاتين، عضو مجلس الإدارة التنفيذى المسؤول عن مبيعات وتسويق بورش، إنه بالتزامن مع مرور الذكرى السبعين على إطلاق سيارات بورش الرياضية، تظل 911 محافظاً على نموها القوى فى الأسواق العالمية خاصة مع ارتفاع الطلب عليها.

وارتفعت مبيعات بورش فى ألمانيا بـ 11% بعد تمكنها من بيع 17 ألفًا، و215 سيارة خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل 15 ألفًا، و474 وحدة خلال 2017.

وحققت بورش نمواً بمبيعاتها بالأسواق الأوربية خلال النصف الأول بـ 9%، ببيع 46 ألفًا، و955 سيارة، مقابل 42 ألفًا، و972 وحدة خلال العام الماضى.

حافظت الصين مجدداً على مركزها الرائد كأقوى سوق لبيع سيارات بورش بإجمالى 33 ألفًا، و363 سيارة تم بيعها خلال النصف الأول، فى حين حلت الولايات المتحدة فى المركز الثانى بإجمالى 29 ألفًا، و421 وحدة.

ويرجع لهبوط مبيعات الصين من العلامة الألمانية بـ 7% إلى قرار حكومة بكين بتخفيض الرسوم الجمركية على الواردات من السيارات والذي دخل حيز التنفيذ في ‎1 يوليو ‎2018، الأمر الذى انعكس بالسلب على معدلات بيع السوق إلى حين توافر تفاصيل نهائية تتعلق بالقرار.

وخلال الشهور الخمس الأولى من العام الجارى، تمكن وكيل بورش فى مصر من الإفراج عن 24 سيارة من العلامة الألمانية خلال النصف الأول من العام الجارى، بتراجع عن نفس الفترة من العام الماضى بلغ 4%، وفقاً للبيانات الصادرة عن منفذ الإسكندرية الجمركى.