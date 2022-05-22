ارتفاع مبيعات السيارات في الصين بنسبة 27% في النصف الأول من مايو

أظهرت البيانات أن مبيعات السيارات بالتجزئة في الصين قفزت بنسبة 27 % في النصف الأول من شهر مايو الجاري مقارنة بالفترة نفسها قبل شهر ، في بوادر انتعاش مبكرة لأكبر سوق للسيارات في العالم ، والتي تضررت من عمليات الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

كان أبريل هو أسوأ شهر لسوق السيارات في الصين منذ أوائل العام 2020 حيث أغلقت البلاد المصانع لمكافحة الحالات الجديدة، مما أضر بالخدمات اللوجستية وقلل الطلب.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، خففت المدن الكبرى ببطء من القيود.

وأظهرت بيانات من الاتحاد الصيني لسيارات الركاب (CPCA) الخميس الماضي ، أن مبيعات التجزئة لسيارات الركاب لا تزال منخفضة بنسبة 21 % عن العام السابق ، وارتفعت مبيعات التجزئة لسيارات الركاب لأول 15 يومًا من هذا الشهر إلى 484 ألف وحدة.

وقالت CPCA إن المبيعات خلال الفترة من 9 إلى 15 مايو ارتفعت بنسبة 26 % عن نفس الفترة في أبريل لتصل إلى 230 ألف وحدة.

تراجع مبيعات السيارات الصينية في مارس

أظهرت بيانات من الرابطة الصينية لمصنعي السيارات انخفاض مبيعات السيارات في الصين بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 2.25 مليون وحدة في مارس من عام 2022، من نمو بنسبة 18.7% في الشهر السابق.

وكان هذا أول انخفاض منذ ثلاثة أشهر، وسط انتشار حالات كورونا، والقيود على التنقل في مقاطعة شنغهاي، وبالنظر إلى الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ارتفعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 0.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 إلى 6.52 مليون وحدة.

بحسب بيانات الرابطة الصينية لمصنعي السيارات، فإنه في 2021، زادت المبيعات بنسبة 3.8% عن العام السابق إلى 26.28 مليون وحدة، بزيادة للمرة الأولى منذ 3سنوات.