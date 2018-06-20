ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بالصين 128% خلال مايو

شريف عيسى



سجلت مبيعات السيارات الكهربائية بالسوق الصينية نموًا بلغ 128%، خلال مايو بإجمالى 95 ألف سيارة، مقارنة بمعدلات البيع خلال ذات الشهر من العام الماضى، الذى بلغ 41.7 ألف وحدة.



وعلى مدار الشهور الخمس الأولى من العام الجارى، تمكنت السوق الصينية من بيع ما يقرب من 295 ألف سيارة كهربائية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت 135 ألف سيارة، بمعدل نمو 119%.



وقال تقرير نشر على موقع “ev-sales”، إن الحصة السوقية لمبيعات السيارات الصينية بالصين قد ارتفعت خلال مايو لتصل إلى 5%، من المبيعات الإجمالية، متوقعاً أن تصل تلك النسبة إلى 4%، بنهاية العام.



تجدر الإشارة إلى الحصة السوقية لمبيعات السيارات الكهربائية بالسوق الصينية قد بلغت 2.1% نهاية العام الماضى، بإجمالى 600 ألف سيارة.



وذكر التقرير أن مصنعى السيارات الصينية استحوذت على ما يزيد عن 50% من مبيعات جميع السيارات الكهربائية حول العالم، متكهناً استمرار تفوقها خاصة وأن مصنعى السيارات العالميين لم تبدء حتى الآن فى اتخاذ خطوات جادة فى تصنيع سيارات كهربائية، مستدلاً على ذلك باستحواذ تسلا على سبيل المثال على 3% من المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية.



واستطاعت BYD من اقتناص المركز الأول فى قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً بعد استحواذها على حصة سوقية تقدر بـ 18% من المبيعات الإجمالية، فيما حازت بايك على المركز الثانى فى قائمة بحصة سوقية 17%.



وتصدرت بايك EC-Series قائمة الطرازات الأعلى مبيعاً فى السوق الصينية خلال الشهور الخمس الأولى من العام، بإجمالى 39.9 ألف سيارة، بحصة سوقية 14%، فيما جاءت BYD Qin PHEV فى المركز الثانى فى القائمة بإجمالى 18.3 ألف وحدة، بحصة سوقية 6%.



واستطاعت BYD Song PHEV من اقتناص المركز الثالث فى القائمة بعد استخواذها على حصة سوقية 6% من إجمالى مبيعات سوق الكهربائية بالصين، بإجمالى 18.2 ألف سيارة، وحصدت جاك iEV S/E من اقتناص المركز الرابع بإجمالى 15.9 ألف سيارة، بحصة سوقية 5%.



وحلت BYD e5 بالمركز الخامس فى صدارة الطرازات الأكثر مبيعاً بالصين بعد تمكنها من بيع 12.6 ألف سيارة خلال الفترة من يناير، وحتى نهاية مايو بحصة سوقية 4%.



جدير بالذكر أن مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم قد بلغت بنهاية العام الماضى 1.22 مليون سيارة، ويتوقع موقع ev-sales أن تتمكن المهربائية من كسر حاجز المليونين 2018، مع تصاعد الطلب على تلك الفئة من السيارات.



وتستحوذ الصين على المركز الأول عالمياً فى قائمة الأسواق الأكثر مبيعاً للسيارات الكهربائية حول العام بحصة تصل إلى 48% وفقاً لتقديرات ev-sales.