ارتفاع مبيعات السيارات الصينية بنسبة 12.6% في نوفمبر

زادت مبيعات السيارات، من بينها سيارات الركاب والسيارات التجارية إلى 2.77 مليون وحدة في الشهر الماضي، بحسب الرابطة.

سجلت مبيعات السيارات الصينية ارتفاعا بنسبة 12.6% في نوفمبر المنصرم، مقارنة بعام سابق فيما واصل الطلب المحلي التعافي، وفقا لما ذكرته رابطة مصنعي السيارات الصينية.

وزادت مبيعات السيارات، من بينها سيارات الركاب والسيارات التجارية إلى 2.77 مليون وحدة في الشهر الماضي، بحسب الرابطة.

وخلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الحالي، تراجع الانخفاض في مبيعات السيارات الصينية إلى ما نسبته 2.9%.

وأضافت رابطة مصنعي السيارات الصينية أنه وفي نوفمبر الفائت، زادت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة- أغلبها من السيارات الكهربية- بأكثر من الضعف إلى 200 ألف وحدة.

وخلال الإحدى عشر شهرا الأولى من العام الجاري، تحولت مبيعات السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة إلى المنطقة الإيجابية، حيث ارتفعت بنسبة 3.9% إلى 1.11 مليون وحدة.

وتتوقع رابطة مصنعي السيارات الصينية أن يستمر تعافي الطلب على سوق السيارات الصينية، لكنها حذرت من أن نقص الرقائق ربما يؤدي إلى تباطؤ الإنتاج في الصناعة.

وتتبع الرابطة مبيعات السيارات بالجملة من مختلف أنواع المركبات، فيما تغطي بيانات الصناعة الواردة من جمعية سيارات الركاب في الصين مبيعات التجزئة الخاصة بسيارات الركاب في الأساس.

مبيعات السيارات الصينية ارتفعت في أكتوبر

كانت مبيعات السيارات في الصين قد واصلت الارتفاع الشهر الماضي مع استمرار السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد وإقبال المزيد من المستخدمين على السيارات الكهربائية.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء؛ عن رابطة سيارات الركاب الصينية أن مبيعات التجزئة للسيارات وسيارات الدفع الرباعي والمركبات متعددة الأغراض ارتفعت بنسبة 8% عن العام السابق إلى 02ر2 مليون وحدة في أكتوبر.

كما ارتفع إجمالي مبيعات مركبات الطاقة الجديدة، التي تشمل السيارات الكهربائية، بأكثر من الضعف إلى 144 ألف وحدة.

يضيف استمرار الارتفاع للشهر الرابع على التوالي في أكبر سوق للسيارات في العالم المزيد من التفاؤل بأن الركود الذي استمر لأكثر من عامين قد انتهى.

ويمثل انتعاش المبيعات مصدر ارتياح لشركات التصنيع التي أنفقت مليارات الدولارات على إقامة مصانع ومراكز توزيع في الصين على مدار سنوات.

وكانت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين أعلنت مؤخرا أنه من المتوقع أن تظل البلاد أكبر سوق للسيارات في العالم.

إلا أن رابطة سيارات الركاب أبقت على توقعاتها بتراجع مبيعات سيارات الركاب على أساس سنوي، بنسبة 7%، بعد التراجع الهائل خلال ذروة الجائحة.

وكانت الرابطة توقعت في يوليو تراجع المبيعات هذا العام بـ 11%.