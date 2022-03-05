ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في بريطانيا خلال فبراير الماضي

ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في المملكة المتحدة بنسبة 15% في فبراير الماضي لتصل إلى 58994 وحدة، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن جمعية مصنعي وتجار السيارات (SMMT) البريطانية.

وجاءت الزيادة بواقع 7682 وحدة مقارنة بشهر يناير 2021، عندما تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في إغلاق صالات عرض السيارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وانخفضت التسجيلات بنسبة 25.9% عن مستويات ما قبل الجائحة، إذ لا يزال إمداد المركبات مقيدًا بنقص أشباه الموصلات.

وارتفعت التسجيلات الخاصة بنسبة 30% بينما ظلت عمليات تسجيل الأسطول مستقرة، مرتفعة بنسبة 2% حيث استهدفت شركات صناعة السيارات مبيعات التجزئة الأكثر ربحية.

وعلاوة على ذلك كان فبراير أكثر زخمًا من حيث مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEVs) والتي استحوذت على 17.7٪ من حصة السوق لتصل إلى 10.417 وحدة، بينما ارتفعت تسجيلات السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء (PHEVs) إلى 4677 وحدة، وحصة 7.9٪ من السوق.

وقال مايك هاوز، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية: “على الرغم من أرقام التسجيلات المنخفضة التقليدية لشهر فبراير، يتحول المستهلكون إلى المركبات الكهربائية بأعداد متزايدة باستمرار”.

وأضاف: “أكثر من أي وقت مضى، يحتاج الاستثمار في البنية التحتية إلى التعجيل لمواكبة هذا النمو. يجب على الحكومة استخدام بيان الربيع القادم لتمكين هذا التحول، وتعزيز طرح نقاط الشحن العامة لمعالجة القلق المتزايد بشأن مسألة الشحن”.

وتابع: “سيؤدي ذلك إلى تنشيط ثقة المستهلك والأعمال على حد سواء، وتسريع تحولنا إلى السيارات الكهربية بشكل كامل التي لا ينتج عنها أي انبعاثات كربونية.”

كان معدل إنتاج السيارات في المملكة المتحدة قد تراجع بنسبة 20.1٪ على أساس سنوي في شهر يناير الماضي، مسجلًا بذلك أسوأ نتيجة لإنتاجية شهر يناير منذ 2009 وفقًا للأرقام الصادرة عن جمعية مصنعي وتجار السيارات.

وأنتجت المملكة المتحدة 68790 سيارة في يناير، أي 17262 أقل مما كانت عليه في نفس الشهر من عام 2021. كان رقم إنتاج العام الماضي أيضًا أحد أسوأ النسب الخاصة بشهر يناير على الإطلاق بسبب لوائح التداول بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانتشار وباء كورونا وما تبعه من الإغلاق العام لفترات طويلة خوفا من تفاقم عدد الحالات المصابة بالفيروس.