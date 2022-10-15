ارتفاع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى 50 مليار دولار العام المالي 2022

ارتفعت مبيعات الأسلحة الأمريكية لحلفائها وشركائها من الدول إلى ما إجمالي قيمته 50 مليار دولار تقريبا في العام المالي المنتهي في الثلاثين من سبتمبر 2022 ، وهي قفزة كبيرة مقارنة بإجمالي مبيعات العام المالي الماضي التي بلغت قرابة 35 مليار دولار، وفقا لما ذكره موقع “بريكينج ديفينس”.

وقال جيمس هورش ، مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي ‏ المعروفة اختصارا بـ “دسكا” DSCA، أحد أقسام وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”: أود أن أقول إننا شهدنا انتعاشة في مبيعات الأسلحة”.

وأوضح: “أعتقد أنه ستكون هناك خلال السنوات الثلاث المقبلة أو نحو ذلك زيادات مستمرة. لست متأكدًا من مدى شدة تلك الزيادة”.

ونظرًا لأن السنة المالية انتهت في 30 سبتمبر، لم يكن هورش قادرًا على تقديم تحليل تفصيلي لرقم المبيعات الإجمالي البالغ 50 مليار دولار، والذي يتضمن المبيعات العسكرية الخارجية والتمويل العسكري الخارجي والهيئات الحكومية الأخرى.

وأوضح هورش أن الغزو الروسي لأوكرانيا الذى بدأ في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، جنبا إلى جنب مع الصراعات المستمرة ساعدا على تحفيز طلب أكبر على الأسلحة الأمريكية، لا سيما من الدول الأوروبية التي تجد نفسها بحاجة إلى تجديد مخزوناتها من الذخيرة أو بدأت في إعادة التفكير في احتياجاتها الدفاعية.

وأضاف: ” إنهم يستخلصون الدروس من الصراع الذي نراه اليوم حول أنواع الأنظمة التي يحتاجون إليها.”

ومع ذلك، من المحتمل أيضًا أن يكون هناك عاملان رئيسيان آخران قد أثرا على المبيعات. أولاً ، على غرار الاهتمام المتزايد من الدول الأوروبية ، كانت هناك موجة من المبيعات من الشركاء في المحيطين الهندي والهادئ الذين يدركون التهديد الذي تمثله الصين ويتحركون لإعادة رسملة أنظمتهم القديمة، وفقا لما ذكره هورش.

على صعيد مختلف أشار هورش أيضا إلى أن انتهاء عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” سمح للمسؤولين الأمريكيين بالاجتماع بشكل أكثر انتظامًا مع نظرائهم الدوليين، مما قد يمهد الطريق لصفقات الأسلحة.

جدير بالذكر أنه على الرغم من أن هورش قال إنه يعتقد أن مبيعات الأسلحة ستستمر في الزيادة خلال العامين المقبلين، إلا أنه قدم تنبيها إضافيًا: يتضمن إجمالي السنة المالية 22 “بعض مبيعات طائرات F-35 الكبيرة نسبيًا” ، والتي تميل إلى أن تكون عالية القيمة وتؤدي إلى زيادة إجمالي المبيعات السنوية.