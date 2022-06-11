Loading...

ارتفاع مبيعات الأجانب في البورصة منذ بداية العام لتُسجل 8.3 مليار جنيه

وحتى نهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي

ارتفاع مبيعات الأجانب في البورصة منذ بداية العام لتُسجل 8.3 مليار جنيه
أسماء السيد

أسماء السيد

5:30 م, السبت, 11 يونيو 22

ارتفعت مبيعات الأجانب في البورصة المصرية خلال الفترة منذ بداية العام الجاري 2022 وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي وسجلت حوالي 8.3 مليار  جنيه .

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد صعدت بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب وبيع للأجانب.

وقفز مؤشر “egx30  الرئيسي بنسبة 2.2% ليصل إلى 10235 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx70ewi”  للأسهم الصغيرة والمتوسطة 7% إلى 1857 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 6% إلى 2765 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 14 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، صاعدا بنحو 2.1% إلى 673.9 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بقيمة 284 مليون جنيه تقريبا خلال الأسبوع الماضي فقط، بعد استحواذهم على 13.2% من التداولات.

أسماء السيد

أسماء السيد

5:30 م, السبت, 11 يونيو 22