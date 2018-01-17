ارتفاع مبيعات أوراسكوم للفنادق خلال 2017 إلى 1.4 مليار

أسماء السيدتمكنت شركة "أوراسكوم للفنادق والتنمية" من الارتفاع بصافي مبيعاتها خلال العام الماضي 2017، لتصل إلي 1.46 مليار جنيه، مقارنة بـ 781 مليون جنيه خلال العام المقارن، بدعم من ارتفاع مبيعات الجونة.وأوضحت الشركة أن مبيعات الجونة واصلت مبيعاتها نتيجة الإستراتيجية الجيدة التى تم تطبيقها داخل ق



أسماء السيد

تمكنت شركة “أوراسكوم للفنادق والتنمية” من الارتفاع بصافي مبيعاتها خلال العام الماضي 2017، لتصل إلي 1.46 مليار جنيه، مقارنة بـ 781 مليون جنيه خلال العام المقارن، بدعم من ارتفاع مبيعات الجونة.

وأوضحت الشركة أن مبيعات الجونة واصلت مبيعاتها نتيجة الإستراتيجية الجيدة التى تم تطبيقها داخل قطاع الفنادق بداية 2017، إلي جانب تجديد 6 فنادق، وهو ما دفع إلي رفع مستويات الكفاءة التشغيلية للفنادق بشكل عام، وأيضًا ارتفاع معدلات اﻹشغال وأسعار الغرف.

وأشارت الشركة إلى أنها تعمل خلال الفترة الراهنة على إعادة هيكلة القروض وتخفيضها بمبلغ يتراوح بين 800 مليون ومليار جنيه خلال العام الحالى عن طريق بيع بعض اﻷصول غير اﻷساسية باﻹضافة إلي النقدية الفائضة من أرباح التشغيل.

