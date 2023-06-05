ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا على أساس شهري

أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري وسنوي بأكثر من توقعات الخبراء، ومع ذلك، تباطأ المؤشر مقارنة بالنسب المسجلة في القراءة السابقة.

جرى تداول الليرة التركية عند 21.1501 مقابل الدولار الأمريكي وبنسبة 0.5%، ولم يكن السعر بعيدا بشكل كبير عن المستوى المتدني القياسي التي سجلته أمام الدولار الأسبوع الماضي حينما بلغت 21.8 لكل دولار.

وفي الوقت نفسه، تراجعت الليرة أمام اليورو بنسبة 0.67% إلى 22.6912.

وسجل التضخم على أساس سنوي مستوى 39.59% في مايو من 43.68% خلال أبريل، وذلك مقابل توقعات بتباطؤ عند 39.20%.

وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم وسجل مستوى 0.04%، مقابل توقعات بتراجع بنسبة 0.2%، وفي أبريل سجل مستويات الـ 2.39%.