ارتفاع مؤشرى توبيكس ونيكي 2% للأسبوع الثالث بقيادة التكنولوجيا

ارتفع المؤشر توبيكس الأوسع نطاقا لكبرى الشركات اليابانية بأكثر من 2% ليقترب من 2051 نقطة ليحقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالى فى بورصة طوكيو وكذلك مؤشر نيكي لأكبر 225 شركة يابانية صعد بحوالى 2.5% منذ بداية الشهر الجارى حتى الآن ليصل إلى 29ألف و610 نقاط بقيادة شركات التكنولوجيا وسط تدفق المستثمرين على الشراء غير أن هناك مخاوف من تزايد تكاليف السلع الخام على أرباح الشركات مع نهاية العام الحالى.

وصعد المؤشر توبكس 1.31% بختام جلسة نهاية الأسبوع ليصل إلى 2040.60 نقطة وزاد المؤشر نيكي 1.13% مسجلا 29609.97 نقطة.

وذكرت وكالة بلومبرج أن انتعاش أسعار أسهم شركات التكنولوجيا قادت المكاسب على مؤشرى توبيكس ونيكي ليواصلان المكاسب للجلسة الثانية.

وقال المدير العام بقسم الأبحاث لدى تاتشيبانا للأوراق المالية، شيجيتوشي كامادا “الأسهم اليابانية متأخرة إلى حد كبير عن الأسواق العالمية.

وشرح “كامادا” ارتفاع الأسهم اليابانية لأن معدل السعر إلى الأرباح منخفض مقارنة بالدول الأخرى مما دفع المستثمرين لشراء الأسهم اليابانية.

شركات التكنولوجيا ترفع مؤشرى توبيكس ونيكي

وارتفعت أسعار أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية التى يشكل معظمها مؤشر توبيكس مقتفية أثر وول ستريت لارتفاع مؤشر شركات أشباه الموصلات.

وارتفعت أسعار أسهم شركة سوفتبنك للتكنولوجيا 2.58% اليوم الجمعة فى بورصة طوكيو ليصل إجمالى مكاسبها هذا الأسبوع أكثر من 10%. صعود مؤشر نيكي

وتقدمت أسعار أسهم شركة طوكيو إليكترون لصناعة معدات إنتاج الرقائق 1.96% بجلسة اليوم بينما خسرت أسهم سوزوكي موتورز للسيارات 2.38%.

وكان مؤشر نيكي زاد خلال الأسبوع المنتهى 5 نوفمبر وكذلك مؤشر توبيكس لثاني أسبوع على التوالي بفضل انتعاش شركات التكنولوجيا.

وتباينت أسعار أسهم الشركات اليابانية في ختام آخر جلسات الأسبوع الذى ينتهى اليوم الجمعة متأثرة بالشكوك بتوقعات أرباح الشركات المحلية.

وصعدت أسعار أسهم شركة كونامي هولدنجز المصنعة للألعاب 4.45%، الأسبوع السابق في حين ارتفع سهم شركة KDDI للموبايلات السمارت 0.08%.

وأدى ارتفاع قيمة الين مقابل الدولار الأمريكي لهبوط أرباح الشركات اليابانية التى تعتمد على التصدير لتنخفض نتائج أعمالها بالربع الماضي.

وحققت شركات التكنولوجيا أكبر مكاسب بين القطاعات الصناعية المختلفة التى يضمها مؤشرا نيكي وتوبيكس ببورصة طوكيو منذ بداية الشهر الجارى.