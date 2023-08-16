ارتفاع مؤشرات البورصة في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء

سيطر الصعود الجماعي على مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 16-8-202، بدعم من التوجه الشرائي للمستثمرين المصريين والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة رئيسي EGX30، بنسبة 0.74%، بداية تعاملات اليوم ليصل لمستوى 18097 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بنحو 0.76%، مسجلا 3666 نقطة، و مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.7% عند 5405 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 183 سهما، ارتفع منهم 66 سهما، فيما تراجع 14سهما، و استقر 103 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 13.28 مليون جنيه، و 14.41 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 27.7 مليون جنيه.