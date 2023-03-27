ارتفاع مؤشرات الأسهم في السعودية بختام تداولات الإثنين

أغلقت مؤشرات الأسهم في السعودية على ارتفاع في نهاية جلسة تداولات اليوم، حيث صحبت المؤشرات للأعلى، وسجلت قطاعات التأمين، المواصلات والنقل والاستثمار الصناعي مكاسب قوية، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وعند نهاية التداولات في الرياض، أغلق المؤشر العام السعودي على ارتفاع عند 0.61%، ووصل خلال شهر لأعلى مستوى قياسي له.

ومن بين الأسهم القيادية اليوم في المؤشر العام السعودي برز سهم شركة الكثيري القابضة الذي ارتفعت قيمته 9.89% أو 5.50 نقطة وبلغ سعره 61.10 عند الإغلاق.

في المقابل، واصل سهم شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات ارتفاعه عند 7.78% أو 6.10 نقطة وأغلق عند سعر 84.50، في حين زاد سهم الدريس للخدمات البترولية والنقليات 6.11% أو 5.50 نقطة بسعر 95.50 عند نهاية الجلسة.

أما بالنسبة للأداء الأضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم شركة سابك للمغذيات الزراعية منخفضا عند 8.18% أو 11.40 نقطة وتداول عند مستويات 128.00 عند الإغلاق.

وتراجع سهم الآمار الغذائية بمقدار 6.46% أو 9.80 نقطة عند سعر 142.00، أما سهم شركة أسمنت المنطقة الشرقية.