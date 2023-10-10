ارتفاع كسب العباد.. أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الثلاثاء 10-10-2023

ارتفعت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 10- 10-2023 ليتراوح الطن بين 19000جنيها إلى 23200 جنيه لبادي أعلاف والتسمين في المتوسط وعلف الماشية 8500 جنيه و18200 جنيه وعلف البط 17000 جنيه وأعلاف الأرانب 15500 جنيه وعلف الرومي 21000 جنيه.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 11200 جنيه، وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الاعلاف

وأشار التجار إلى أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 10400 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 12000 جنيه والتركي 10500 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 24000 جنيها للطن للأنواع المحلية و بروتين 46 % سجل 25000 جنيه والمستورد 25000 وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه بدلا من 15000 جنيه والجلوتوفيد 8500 جنيه والردة 9200 جنيه كسب بذرة القطن 17000 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأشار التجار إلى أن سعر طن الجيلوتين المحلي بروتين 60% سجل 35500 بدلا من 35000 جنيه للطن للمحلي والمستورد ب47 ألف جنيه ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه.

وذكر التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 22000 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 9000 جنيه وكسر الصويا 12000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 11000جنيه والذرة البيضاء المحلية 12000 والذرة العويجة والرفيعة 12300.

ونوه التجار بأن أسعار خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد صعدت خلال الاونة الحالية في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية رغم ارتفاع معدلات الافراج عن الخامات في مصر وزيادة الطلب.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 17800جنيه و 21000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات.

وألمح السيد إلى أن أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأضاف السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة .