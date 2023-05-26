ارتفاع كسب الصويا.. أسعار الأعلاف اليوم الجمعة 26-5-2023

تباينت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الجمعة 26-5 -2023 وتأرجح طن الاعلاف الداجني بين 25200 إلى 25600 جنيها وعلف الماشية 15500 جنيه للطن وأعلاف البط 25300 جنيها وأعلاف دواجن البيض 21600 للطن طبقا لعدد من التجار .

وكشف التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت 14700 جنيها بدلا من 15000 جنيها وذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن بزيادة 300 جنيها .

أسعار أعلاف الدواجن

وألمح التجار إلي أن سعر الذرة الأوكراني سجلت 12500 بدلا من 13200 والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 15400جنيها بدلا من 15700جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

وألمح التجار إلي أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 37000 بدلا من 36000جنيها للأنواع المحلية و بروتين 46 % سجل 38000 جنيها بدلا من 37000جنيها للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف والجلوتوفيد المحلي سجل 12000 جنيها بدلا من 12700 والردة 10500 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 49000 بدلا من 49500 جنيه للمستورد و48700 جنيها بدلا من 49200 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 11300جنيها بدلا من 11500 جنيها علي الاكثر ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 16 ألف جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيها للطن الواحد والمحلية 34000 وقشر الصويا 12500جنيها بدلا من 13500وكسر الصويا 19000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 14500 جنيها والذرة البيضاء المحلية 14700.

أكد التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأفاد التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المستوردة 41500 جنيه طن علي الاقل .

أسعار الأعلاف اليوم

ومن جانبه أوضح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف يتراوح بين 25000 و 25600 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم .

وأوضح السيد تراجع اسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وقال السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها .