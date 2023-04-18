ارتفاع كسب الصويا.. أسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء 18-4-2023

واصلت أسعار الأعلاف صعودها اليوم الثلاثاء 18-4-2023 وارتفع كسب الصويا بقيمة 1000 جنيه للطن و استقرت أسعار باقي الخامات المستوردة التي تعد المواد الأولية لإنتاج العلف وتراوح سعر طن العلف المخصص لتسمين الدواجن بين 27300 جنيه و 30300 جنيه في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف والخامات العلفية.

وأوضح عدد من التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة برازيلي وأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت 19200 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن .

وأشار التجار إلى أن سعر الذرة الأوكراني والأمريكي والبلغاري والصربي والروماني سجل 18800جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 20200 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار الأعلاف اليوم

وأشار التجار إلى أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44 %” سجل 40000 جنيه للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل 42000 جنيه للمحلي والمستورد وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف جنيه والجلوتوفيد المحلي سجل 18000 جنيه والردة 11300جنيه للطن .

وذكر التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيه و 47300 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 10900 جنيه ومستخلص بذرة القطن بـ17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 15 ألف جنيه .

وأكد التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية 34000 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 13000جنيه وكسر الصويا 20000 جنيها للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 19400 جنيه والذرة البيضاء المحلية 19450.

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

وأشار التجار إلى أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وألمح التجار إلى أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المحلية 34000 جنيه طن .

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه أوضح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر بقيمة 500 جنيه مؤخرا.

وقال السيد أنه برغم تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 27300 جنيه إلى 30200 جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة وبحسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وقال السيد إن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بـ الماشية والبط والأغنام وغيرها .

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت أن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف .

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 19400 جنيه و بذور الصويا المحلية 40000 جنيه،التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.