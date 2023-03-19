ارتفاع كسب الصويا.. أسعار الأعلاف اليوم الأحد 19-3-2023

ارتفعت أسعار الأعلاف اليوم الأحد 19-3-2023 وسجلت أسعار الذرة ارتفاعا بقيمة 300 جنيه وسجلت الذرة الصفراء الأرجنتينية / البرازيلية – المادة الخام للعلف – 19800 جنيه بدلا من 19500 جنيه للطن أمس وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

وأضاف التجار أن سعر الذرة الأوكراني 19580 جنيها، والروماني 19560 جنيها والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 20500 جنيه بدلا من 20200 جنيه للطن دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار الأعلاف اليوم

وأضاف التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” سجل 34000 جنيه بدلا من 33000 جنيه للأنواع المحلية بزيادة قدرها 1000 جنيه وبروتين 46% سجل 36500 بدلا من 34000 جنيه للمستورد ، والجلوتوفيد المحلي سجل 16500 بدلاً من 14300 جنيه والردة 11000 جنيه بدلا من 10500 جنيه للطن.

وأوضح التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 بدلا من 45500 جنيه للمستورد و47300 جنيه بدلاً من 45300 للطن المحلي، والردة المحلية 11000 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية سجلت 36500 جنيه للطن الواحد.

أسعار الأعلاف

وأكد التجار أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الإفراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأكد التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق، بينما سجلت الأصناف المحلية 36500 ألف جنيه طن.

أسعار خامات الأعلاف

ومن جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر عالميا، برغم تحسن وتيرة الإفراجات خلال الأيام الماضية، حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 25800 جنيه إلي 24200 جنيه حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأكد السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي بقيمة 600 جنيه.

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت أن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف .

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 18000 جنيه وبذور الصويا المحلية 35000 جنيه، التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.