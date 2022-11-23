ارتفاع كسب الصويا .. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 23-11-2022

ارتفعت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء 23 -11-2022 ، وزاد سعر طن الذرة المستوردة بقيمة 300 جنيه مسجلا 9800 جنيه للطن، بينما ارتفعت أسعار خامات كسب وبذور الصويا وسجل الطن زيادة بقيمة 1000 جنيه ليسجل 26 ألف جنيه ، وتعد الصويا والذرة وعباد الشمس أبرز مكونات أعلاف الدواجن.

وأكد التجار أن الجيلوتين المستورد يسجل 33 ألف جنيه بروتين 60% ، بينما بلغ الجيلوتين المحلي 32 ألف جنيه للطن ، ويعد الجيلوتين من أهم مكونات الأعلاف.

وأكد التجار أن الذرة المستوردة ، التي تعد أبرز خامات إنتاج العلف النهائي سجلت في أصناف ذرة الأرجنتيني أو البرازيلي 9800 جنيه بدلا من 9500 جنيه مع استمرار تراجع الأسعار عالميا ، والتضخم المحلي وزيادة سعر صرف الدولار .

وأفاد التجار أن سعر الذرة الأوكراني أو الروماني ، سجل 9500 جنيه ، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 10500 جنيه ، دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

وأشار التجار إلي أن سعر كسب الصويا بروتين 44% سجل 25 ألف و500 جنيه ، وبروتين 46% سجل 26 ألف جنيه ، مقابل 25 ألف جنيه و500 جنيه، والجلوتوفيد 8100 جنيه.

وانخفض سعر طن الردة ب 7300 جنيه للطن ، وكسب العباد بروتين 36% ، 12000 جنيه ، والصويا فول فات 25 ألف جنيه ، وصويا هاي فات 44% سجلت 23700 جنيه.

وقال التجار إن سعر طن الجلوكوز سجل 15 ألف و500 جنيه ، ونشا غذائي 16500 جنيه وبذرة صويا محلية 21500 جنيه ودي دي جي أمريكي 14500 جنيه وجلوتوفيد بروتين 16% سجل 7700 جنيه وقشر الصويا 5600 جنيه.

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأعلاف تواصل التحرك ، كما تشهد مستويات قياسية، ليتراوح الطن بين 14 ألف جنيه إلى 17 ألف جنيه و300 جنيه.

وأفاد السيد أن سعر العلف بادي 23% سجل 17 ألف و200 جنيه للطن، وعلف ونامي بروتين 21% سجل 17150 وعلف ناهي بروتين 19% بلغ 16890 جنيها ، وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 16400 جنيه وعلف ست البيت 16200 جنيه.

وكشف السيد أن سعر علف البياض تراوح من 15400 جنيه إلى 15900 جنيه – أرض المصنع- وعلف بياض بروتين 16% سجل 14450 جنيها، وعلف بياض بروتين 18% سجل 14550 جنيها.

وأشار السيد إلى أن الأسعار الحالية للأعلاف ومدخلاتها غير اعتيادية علي الإطلاق، مضيفا أن السعر المناسب للطن هو 12500 جنيه.

وأضاف السيد أنه رغم استمرار حصاد الذرة المحلية ، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة الإفراج عن الخامات من الموانئ إلا أنها لا تكفي الطاقات الإنتاجية في المصانع التي تعطلت منذ فترة طويلة.

وأوضح السيد أن ارتفاع خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والجيلوتين والذرة داخل مصر يرجع إلى نقص الكميات التي تدخل مصر من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية ، وارتفاع وزيادة التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا ، وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية التي تتفاقم هذه الأيام.