ارتفاع كسب الصويا.. أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الجمعة 28-7-2023

ارتفعت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الجمعة 28- 7-2023، وتأرجح الطن بين 21000 و22000 جنيه لبادي التسمين للدواجن، وعلف الماشية 16000 جنيه، و18300 جنيه، وعلف البط 18800 جنيه، وأعلاف الأرانب 16000 جنيه، وعلف البيض 18500 جنيه، وعلف الرومي 20550 جنيهًا، طبقًا لعدد من التجار في الأسواق.

وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- 14700 جنيه، بدلًا من 14500 جنيه، بزيادة 200 جنيه، وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم

وقال التجار إن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 13200 جنيه، بدلًا من 13000 جنيه للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 15400 بدلًا من 15200 جنيه، دون احتساب النقل الداخلي أيضًا، ومكسب تاجر التجزئة.

وأفاد التجار بأن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%” 28 ألف جنيه ونصف للأنواع المحلية، و”بروتين 46%” سجل 29000 جنيه ونصف للمحلي، بزيادة قدرها 500 جنيه، وسجل طن كسب العباد نحو 16000 للمستورد، والجلوتوفيد 9850 جنيهًا، والردة 9100 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وأشار التجار إلى أن سعر طن الجيلوتين المستورد “بروتين 60%” سجل 47500 جنيه للمحلي، ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه.

وقال التجار إن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيه للطن الواحد، وقشر الصويا 12500 جنيه، وكسر الصويا 18000 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيه، والذرة البيضاء المحلية 12800 جنيه.

وألمح التجار إلى أن عودة خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع، خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة معدلات الإفراج عن الخامات في الأسواق وتراجع الخامات عالميًّا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرًا في الأسواق المحلية، في ظل تأرجح أسعار الأعلاف بالبورصات العالمية، رغم وصول الكميات من الأسواق العالمية، خلال الفترة الماضية، وارتفاع وزيادة الإفراجات، وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار الأعلاف في الأسواق

من جانبه قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 20000 جنيه و22000 جنيه، في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم.

وأكد السيد أن تباين أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية، ويختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وكشف السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.