ارتفاع كبير لأقساط الممتلكات وزيادة في تعويضات الحياة خلال السبعة أشهر الأولى من العام (جراف)

ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة فى فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بنسبة 37.5% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى 2021 من يناير إلى يوليو لتبلغ 12.3 مليار جنيه، مقابل 8.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وكشف تقرير شهر يوليو عن الأنشطة المالية غير المصرفية والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم ارتفاع الأقساط المحصلة فى نشاط تأمينات الحياة إلى 16.1 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 مقارنة بـ 12.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة نمو 24.5%.

ارتفاع أقساط القطاع إلى 28.4 مليار جنيه

وأوضح تقرير الأنشطة المالية غير المصرفية والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع إجمالى أقساط قطاع التأمين خلال السبعة شهور الأولى من 2021 إلى 28.4 مليار جنيه مقارنة بـ 21.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة نمو 29.8% .

الجراف التالى يوضح تطور حجم أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال السبعة شهور الأولى من 2021 مقابل نفس الفترة من 2020 (القيمة بالمليار جنيه).

وعلى الجانب الآخر انخفضت قيمة التعويضات المسددة بنشاط التأمين على الممتلكات والمسئوليات خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى 2021 بنسبة 10.5% لتبلغ 5.9 مليار جنيه، مقابل 6.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

الجراف التالى يوضح تطور حجم أقساط تأمينات الحياة خلال السبعة شهور الأولى من 2021 مقابل نفس الفترة من 2020 (القيمة بالمليار جنيه).

الجراف التالى يوضح تطور حجم أقساط قطاع التأمين خلال السبعة شهور الأولى من 2021 مقابل نفس الفترة من 2020 (القيمة بالمليار جنيه).

ارتفاع تعويضات الحياة بنسبة 39.6%

وارتفعت قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الحياة إلى 6.9 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى 2021 مقارنة بـ 4.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى ونسبة ارتفاع 39.6%.

الجراف التالى يوضح تطور حجم تعويضات قطاع التأمين خلال السبعة شهور الأولى من 2021 مقابل نفس الفترة من 2020 (القيمة بالمليار جنيه).

الجراف التالى يبين تطور حجم تعويضات تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال السبعة شهور الأولى من 2021 مقابل نفس الفترة من 2020 (القيمة بالمليار جنيه).

وسدد قطاع التأمين 12.8 مليار جنيه تعويضات خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى 2021 مقابل 11.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وبنسبة ارتفاع 10.8%.

الجراف التالى يبين تطور حجم تعويضات تأمينات الحياة خلال السبعة شهور الأولى من 2021 مقابل نفس الفترة من 2020 (القيمة بالمليار جنيه).