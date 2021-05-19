ارتفاع كبير في سعر بيتكوين اليوم مقابل الدولار والجنيه المصري في التعاملات المسائية

سجل مقابل الدولار 40 ألف و 628 ألف مقابل الجنيه المصري

شهدت عملة البيتكوين الرقمية المشفرة ، ارتفاع بشكل كبير خلال تعاملات اليوم المسائية، حيث سجلت 35 ألف دولار عصر اليوم لترتفع الي 37 الف دولار في الساعة السادسة مساء .

وقفزت سعر العملة الرقمية المشفرة البيتكوين مقابل الدولار إلى 40 الف و 70 دولار في تمام الساعة 10 مساء اليوم .

كما ارتفع سعر عملة البيتكوين مقابل الجنيه المصري إلى 628 الف و487 جنيه ، وذلك خلال كتابة التقرير، حيث أنها تشهد ارتفاعا وانخفاضا بشكل لحظي .

كانت عملة البيتكوين ، سجلت اكبر تراجع لها منذ شهر مارس في العام الماضي وفقاً لرويترز ، وذلك بعد قيام الصين بحظر المؤسسات المالية وشركات المدفوعات تقديم خدمات العملات المشفرة.

وهبطت بيتكوين إلى 30 الف و 66 دولار ، وهو أدنى مستوى لها منذ أواخر يناير قبل أن تتعافى قليلا إلى 35 ألف و 174 دولار .