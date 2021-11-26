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ارتفاع كبير في درجات الحرارة غدا.. والقاهرة تسجل 29 للعظمي

وتسجل درجات الحرارة غدا في أسوان 32 للعظمي
عصام عميرة 6:22 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21 6:22 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة غدا السبت، علي مختلف المدن والأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

وأضافت الأرصاد، أن مدن جنوب سيناء وشمال الصعيد تشهد طقسا مائلا للحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا علي جميع المدن.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وتتوقع الأرصاد، أن تسجل درجات الحرارة غدا في القاهرة 29 للعظمي و 18 للصغري، ودمنهور 28 للعظمي و 18 للصغري.

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درجات الحرارة غدا الإسكندرية

وتابعت الأرصاد أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 27 للعظمي و 17 للصغري، وشبين الكوم 29 للعظمي و 18 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة في مرسي مطروح 28 للعظمي و 15 للصغري، وبورسعيد 25 للعظمي و 16 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في العريش 26 للعظمي و 15 للصغري، والسويس 28 للعظمي و 13 للصغري، ورفح 26 للعظمي، و 15 للصغري.

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كما تصل درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 28 للعظمي و 18 للصغري، وكاترين 24 للعظمي و 8 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة في الغردقة 29 للعظمي و 20 للصغري، ومرسي علم 27 للعظمي و 19 للصغري.

وتزامنا مع حالة الاستقرار التى تشهدها البلاد بسبب التأثر بوجود مرتفع جوى سطحى قابله مرتفعا جويا فى طبقات الجو العليا يعمل على رفع درجة الحرارة، وحبس الرطوبة والشوائب العالقة فى طبقات منخفضة قريبة من السطح.

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كما نجد فالطرف الآخر للبحر المتوسط (غرب المتوسط) أنه يشهد حالة من عدم الاستقرار يصاحبه سقوط الأمطار ونشاط للرياح وانخفاض فالحرارة.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت علي مختلف المدن والمحافظات:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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