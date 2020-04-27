ارتفاع كبير في الثوم.. أسعار الخضروات رابع أيام رمضان

شهد سوق العبور اليوم الإثنين 27-4-2020 إرتفاعا جديدا للثوم والملوخية نتيجة نقص المعروض منهما خلال رابع أيام شهر رمضان وزيادة الطلب على بعض الخضروات طبقا لتجار في الأسواق .

وقال التجار إن سعر الطماطم ثابت في الأسواق وسجل القفص من 40 إلي 60 جنيها، والبطاطس أيضا مستقرة وتراوحت من 2 إلي 3 جنيهات والفاصوليا والبسلة من 6 إلي 7جنيهات، وشهدت أسعار الليمون انخفاضا مفاجئا وتراوح الكيلو ما بين 10 إلي 13 جنيها مقابل 17 جنيها .

أسعار الخضروات بالجملة

الكوسة :من 300 قرش إلي 400 قرش

الخيار : من 4 إلي 5جنيهات بتراجع جنيه واحد

فلفل حامي عريض:من 4 إلي 5 جنيهات

فلفل حامي قرون : من 4 إلي 5 جنيهات

فلفل رومى صوب : من 5 إلي 5.5 جنيه بارتفاع 50 قرشا

جزر :من 150 قرشا إلي 200 قرش بتراجع 50 قرشا

بصل فتيل : من 250 إلي 350 قرشا بتراجع 50 قرشا

بصل أحمر: من 300 إلي 350 قرشا بانخفاض 150 قرشا

الباذنجان أسود: من 175 إلي 250 قرشا بانخفاض 40 قرشا

الباذنجان الملون :5 جنيهات

الباذنجان الأبيض: من 2 إلي 3 بتراجع خمسين قرشا

الباذنجان الرومى :من 150 قرشا إلي 250 قرشا بانخفاض نصف جنيه

البامية :من 22 إلي 25 جنيها

الثوم أبيض:من 12 إلي 13جنيها بزيادة 3 جنيهات

الثوم الأحمر :من 15 إلي 17 جنيها بزيادة 5 جنيهات

القلقاس :من 6 إلي 6.5 جنيها

الملوخية :6جنيهات مقابل 5 جنيهات

أسعار الخضروات بالقطاعي

وسجلت أسعار الطماطم بالتجزئة 5 جنيهات،والخيار10 والبصل5 والبطاطس 4 جنيهات،والكوسة 7 والجزر 7جنيهات والملوخية 10 والفلفل 10جنيهات والثوم والليمون 20 جنيها والبامية 50 جنيها وورق العنب 40 والباذنجان العروس 6 جنيهات، والرومي 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة بالتجزئة

وسعر البرتقال الصيفي 10جنيهات،والجوافة والفراولة 10جنيهات والموز 8 والخوخ 12 جنيها والبطيخ يتراوح من 20 إلي 35 جنيها للواحدة حسب الوزن والتفاح 20جنيها والكانتالوب 10جنيهات.